So steht es um Bülachs Sportprojekte

Alleine in der Stadt Bülach gibt es über 75 Sportvereine. Dazu kommen jene aus den Kreisgemeinden Bachenbülach, Höri, Hochfelden und Winkel. Damit alle Sportlerinnen und Sportler ausreichend Platz haben, um zu trainieren und Wettkämpfe auszutragen, soll im Gebiet Erachfeld ein regionaler Sportpark realisiert werden. Dem Bau einer solchen Anlage stehen zurzeit aber noch mehrere Hürden im Weg. So ist das Gebiet zwar zum Teil rechtsgültig eingezont, aber noch nicht baureif, da es nicht erschlossen ist. Eine Zufahrt von der Ifangstrasse her lässt sich erst erstellen, wenn das Einzonungsmoratorium des Kantons aufgehoben wird. Damit ist frühestens ab Frühling 2021 zu rechnen. Ein weiteres Problem: Die bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche, auf welche der Sportpark einst zu stehen kommen soll, muss kompensiert werden. Doch die Zahl der Kompensationsflächen ist im Kanton Zürich beschränkt. Zudem sind für den Sportpark langfristig eventuell weitere Landkäufe notwendig, denn die Stadt Bülach ist lediglich im Besitz von knapp der Hälfte des gesamten Gebiets, welches entlang der Autobahn bei der Einfahrt Bülach-Süd verläuft.

Noch keine Zeit genannt

Drei Stadträte und zwei Mitarbeiter der Verwaltung haben sich nun zum Ziel gesetzt, die Sportprojekte der Stadt Bülach koordiniert und effizient voranzutreiben. Vorsitzender dieser «Steuergruppe Sportinfrastruktur» ist Stadtrat Daniel Ammann. Er sagt: «Wir haben begonnen, die Grundlagen für die verschiedenen Projekte zu erarbeiten.» So muss zum Beispiel für die Realisierung des Sportparks Erachfeld ein aktueller Bedarfsnachweis aller Kreisgemeinden bestehen. Ein solcher wurde bereits vor 13 Jahren erstellt. «Seither sind die Gemeinden jedoch gewachsen und brauchen daher auch mehr oder grössere Sportstätten.» Ammann rechnet damit, dass der aktualisierte Bedarfsnachweis bis im Sommer fertiggestellt ist. «Anschliessend können wir die dafür notwendige Zonierung definieren, damit wir nach der Aufhebung des Einzonungsmoratoriums sofort ein- und umzonen können.» Parallel dazu werde abgeklärt, wo Kompensationsflächen vorhanden sind und welche Kosten die Kompensation zur Folge hat. Ebenfalls werde bis Frühling im kommenden Jahr geprüft, welche Trägerschaftsformen und Finanzierungsmodelle für den regionalen Sportpark den Interessen und Möglichkeiten der Gemeinden gerecht werden. Wann der Sportpark Erachfeld tatsächlich realisiert wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch ungewiss. «Ich möchte mich auf keine Spekulationen einlassen, da das Projekt von vielen verschiedenen von uns nicht beeinflussbaren Faktoren abhängt.»

Pachtverträge gekündigt

Die «Steuergruppe Sportinfrastruktur» möchte, dass zeitnah – also bereits vor der Realisierung eines Sportparks – zwei Fussballtrainingsplätze auf dem Gebiet Hagenbuchen erstellt werden. Die entsprechenden Grundstücke werden von der Stadt aber derzeit noch verpachtet. Im Januar wurden die Verträge auf den nächstmöglichen Termin gekündigt. Dieser liegt je nach Vertrag in den Jahren 2021 bis 2024. Der Stadtrat verhandelt mit den Pächtern, um einen früheren Kündigungstermin zu ermöglichen. «Momentan sieht es aber so aus, dass wir bis 2024 warten müssen», sagt Ammann. Vor 2025 wird im Gebiet Hagenbuchen demnach voraussichtlich kein Fussball gespielt.

Hirslen ist veraltet

Ein weiteres Projekt betrifft die Instandsetzung des Sportzentrums Hirslen. Bei der Anlage besteht dringender Handlungsbedarf. Die letzten grossen Sanierungen wurden 1997 (Hallenbad) und 1992 (Eisfeld) durchgeführt. In den kommenden zehn Jahren stehen die Totalsanierung des Hallenbads, die Erneuerung der Infrastruktur im Bereich des Eissports und die Sanierung der Tiefgarage an. Der dafür benötigte gebundene Investitionsbedarf beträgt mindestens 20 Millionen Franken. Zusätzlich zu diesen gebundenen Massnahmen zur Werterhaltung beabsichtigt der Stadtrat, das Sportzentrum Hirslen attraktiver zu gestalten. So könnte die Anlage effizienter und ökologisch sinnvoller betrieben werden. Ziel ist, dass 2022 ein Masterplan vom Parlament genehmigt wird und dass ab 2023 die ersten Arbeiten gemäss ihrer Dringlichkeit ausgeführt werden können.

Daniel Ammann sagt abschliessend, dass es in Bülach viele Leute gebe, die bemängeln, dass der Stadtrat in Sachen Sportpark nicht genügend vorwärtsmache. «Anhand der aktuellen Informationen zur gesamten Sportinfrastruktur wollen wir aufzeigen, dass uns zum Teil die Hände gebunden sind. Wir werden jedoch in planungsrechtlicher Hinsicht bereit sein, wenn das Mehrwertausgleichsgesetz in Kraft tritt.»