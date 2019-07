Sommerzeit ist Baustellenzeit

Wer mit dem Auto zwischen Lufingen und Oberembrach unterwegs ist, wird in den nächsten Monaten einen Umweg über Embrach machen müssen. Denn die direkte Verbindung über die Bächlistrasse wird vom Montag, 8. Juli an für den motorisierten Individualverkehr gesperrt. Betroffen ist auch die Buslinie 524. Die Fahrzeuge werden über die Zürcherstrasse und die Oberdorfstrasse umgeleitet.

Grund für die Sperrung ist die Brücke über den Wildbach. Sie sei in einem schadhaften Zustand, teilt die kantonale Baudirektion mit. Zudem sei die Durchflusskapazität bei Hochwasser ungenügend. Deshalb ersetzt das Tiefbauamt die bestehende Brücke durch einen Neubau. Zur Verbesserung der Sicherheit für Fussgänger wird zudem ein Trottoir erstellt.

Die Sperrung wird voraussichtlich bis Ende September dauern und umfasst den Abschnitt zwischen der Einmündung der Zürcherstrasse in Lufingen und dem Kreisel in Oberembrach.

Für Fussgänger und Velofahrende wird aber während der Bauzeit eine provisorische Brücke erstellt. Sie können weiterhin den Weg entlang des Wildbachs benutzen sowie bei der Brücke in die Bächlistrasse Richtung Oberembrach oder Lufingen einbiegen.

Hardrütistrasse wird saniert

Lediglich eine Woche werden dagegen die Bauarbeiten im Embracher Industriequartier dauern. Vom Montag, 8. Juli bis Freitag, 12. Juli wird deswegen die Einmündung der Industriestrasse in die Hardrütistrasse gesperrt. Grund dafür ist die Sanierung des Belags und der Randabschlüsse. Zudem wird die Beleuchtung an der Hardrütistrasse erneuert.

Während der Bauzeit können Fahrzeuge, die von Pfungen her auf der Winterthurerstrasse kommen oder vom Bahnhof Embrach her auf der Rheinstrasse, beim Kreisel nicht in die Hardrütistrasse einbiegen. Die Erschliessung der Industriestrasse erfolgt über die Winterthurerstrasse. Die Umleitung wird einem Verkehrsdienst geregelt.

Für die Bushaltestellen beim Embraport, die von den Linien 521 und 522 bedient werden, sind Ersatzhaltestellen vorhanden. Zudem wird ein provisorischer Fussgänger-Übergang signalisiert. (asö)

Auch in Glattfelden wird gebaut

Ab Montag, 8. Juli, wird in Glattfelden die Aarütistrasse bei der Einmündung der Wurzenstrasse saniert. Dabei wird vor allem das Trottoir verstärkt, damit es auch Fahrzeugen standhalten könnte. Die direkte Verbindung nach Zweidlen über die Wurzenstrasse wird für den motorisieren Verkehr bis Ende September gesperrt. Diese Massnahme soll die Sicherheit für Fussgänger und Velofahrer gewährleisten, die weiterhin auf der Strasse verkehren dürfen. Es handelt sich um einen Schulweg, der von Kindern benutzt wird.

Für Autos wird eine Umleitung wird signalisiert. Sie wird über die Aarütistrasse Richtung Autobahn und danach über die Neuwingertstrasse führen. Im Baustellenbereich wird der Verkehr zudem mit einer Lichtsignalanlage einspurig geführt.

Gleichzeitig wird im Durchlass für den Bach eine Passage über dem Wasserspiegel angebracht, auf der Amphibien zwischen den beidseitigen Waldstücken passieren können.