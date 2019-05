Späte Wende führt zum Jets-Triumph

Nach sieben Cup-Erfolgen des UHC Dietlikon und deren zwei als UHC Kloten respektive Giants Kloten deutete am Samstag in der Berner Sporthalle Wankdorf zunächst zwei Drittel lang wenig darauf hin, dass unter dem neuen Dach der Kloten-Dietlikon Jets der zehnte Pokalsieg folgen könnte. Von über 30 Abschlüssen fanden ganze neun den Weg aufs Churer Tor – das Visier der Glattalerinnen war definitiv noch falsch eingestellt.

Michelle Wiki kam bei einem Pfostenschuss bei Spielhälfte einem Torerfolg am nächsten. Da es die Bündnerinnen aber nur wenig besser machten und nach dem torlosen Startabschnitt im Mitteldrittel lediglich zwei Treffer vorlegten, blieb das Spiel spannend. In der 45. Minute hätte Piranha-Verteidigerin Flurina Marti mit einem Penalty für die Vorentscheidung sorgen können, doch Nati-Goalie Monika Schmid blieb in diesem Duell Siegerin. Eine Minute später gelang Schmid gegen Corin Rüttimann gleich noch ein eminent wichtiger Big Save. Und eine weitere Zeigerumdrehung später schlug es auf der anderen Seite ein. Tanja Stella brachte mit dem Anschlusstor nach einer Freischlag-Variante die Hoffnung zurück. In der 51. Minute lachte den Jets dann auch das Glück – ein Passversuch Andrea Gämperlis wurde im Bündner Slot von Corin Rüttimann ins eigene Tor abgelenkt. Von da an waren die Glattalerinnen nicht mehr zu bremsen. Isabelle Gerig drosch den Ball zwei Minuten später zur ersten Führung in die Maschen und in der 59. Minute machte Christelle Wohlhauser mit einer feinen Einzelleistung zum 4:2 den Sack für die Kloten-Dietlikon Jets zu.

Piranhas Toplinie im Griff

Cheftrainerin Simone Berner hatte mit ihrer Einschätzung, dass ihr Team auf der Goalie-Position Vorteile aufweise, recht behalten. Ohne Schmids Glanztaten im Schlussdrittel hätten die Jets wohl nicht mehr in die Partie zurückgefunden. Wichtig war aber auch, dass ihre Spielerinnen Piranhas Paradelinie über 60 Minuten fast vollständig neutralisierten – beide Tore der Bündnerinnen erzielten Verteidigerinnen mit Weitschüssen.

Die geschaffte Wende war in erster Linie eine Willensleistung. «Wir haben uns mit dem Song ‹Will of Power› auf den Final eingestimmt – mit meinem Anschlusstreffer habe ich meine Mitspielerinnen daran erinnert, dass wir noch gewinnen können», sagte Tanja Stella lachend. «Nach meinem verschossenen Penalty ging bei uns nichts mehr», gab dagegen Flurina Marti zu. Im dritten Cupfinal-Duell der beiden Topteams im Schweizer Frauen-Unihockey behielten die Jets zum dritten Mal die Oberhand. Nach dieser irren Wende im Cupfinal werden die Jets zweifellos daran glauben, Piranha auch in einem allfälligen Superfinal-Duell um den Meistertitel schlagen zu können. (Zürcher Unterländer)