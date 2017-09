Spanischer Flamencotanz trifft auf Schweizer Jodel

In Embrach ziehen durchschnittlich 600 bis 800 Personen pro Jahr weg und ungefähr ebensoviele kommen in der Gemeinde neu hinzu. Die Neuzuzüger die letztes Jahr in Embrach Wohnsitz nahmen, erhielten von der Gemeinde zum Neuzuzügeranlass der speziell ihnen gewidmet ist eine Einladung, der 60 Personen folgten. Diese versammelten sich vor dem offziellen Beginn von «Embri für alli – das Fest der Kulturen» im Festzelt auf dem Schulhaus Areal Ebnet.

Gemeindepräsident Erhard Büchi gratulierte ihnen dazu, dass sie Embrach als neuen Wohn- und Lebensort gewählt haben. Er erläuterte wirtschaftliche Fakten, stellte die politischen Parteien kurz vor, erwähnte die hervorragende Infrastruktur, insbesondere den den öffentlichen Verkehr. Auch machte auf das rege Vereinsleben aufmerksam welches die Integration ungemein erleichtere.

Philipp Baumgartner, Präsident der Primarschule, klärte über die Bildungsmöglichkeiten auf. Angesichts der zu erwartenden steigenden Schülerzahlen verwies er auf die Investitionen für die kommende Generationen. Der Bau des nebenan entstehenden Primarschulhaus Ebnet, ausgerüsten mit den modernsten Lehrmitteln, sei nur ein Teil, davon.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen, durften zwölf Personen, die ursprünglich aus Asien und verschiedenen europäischen Ländern stammen, eine Urkunde und einen Blumenstrass entgegennehmen.

Sie alle sind nun Schweizerbürger mit Wohnsitz in Embrach. So wie César Rodriguez mit Wurzeln in Spanien. «Ich bin in Zürich geboren und lebe seit acht Jahren in Embrach. Spanien kenne ich nur aus den Ferien und fühle mich durch und durch als Schweizer», sagte der 28-Jährige. Den spanischen Pass hat er abgegeben. Die Jugendmusik Embrach beschloss die Feier für die Neu-Embracher.

Kultur aus nah und fern

Am Nachmittag begann der festliche Teil für die Öffentlichkeit. Die Besucher hatten viele Möglichkeiten einheimische und fremdländische Esskultur kennen zu lernen. Serviert wurde Berner Rösti, Würste vom Grill, Spezialitäten aus Persien und dem Balkan. Am Flüchtlingstisch bot Zenash Gizawl Buna an.

«Das ist original äthiopischer Kaffee, den ich hier röste und zubereite», erklärte sie. Tomisav Kovac liess sich einen solchen Kaffee munden. «Das erinnert mich an meine Heimat Kroatien», sagte er. Kinder freuten sich an Luftballonen, die Erwachsenen genossen die Gesellschaft mit Freunden. Ein Wettbewerb und ein Parcours rund ums Gelände luden ein, sich näher mit dem Angebot der Wohngemeinde zu befassen.

Myriam Dickinson, Musiklehrerin an der Musikschule Zürcher Unterland, gab eine Kostprobe mit der Querflöte. Höhepunkte waren die zwei Auftritte der Hermanos López aus Embrach mit Flamencotänzen. Anmutig, elegant und feurig wirbelten sich die jungen Frauen und Männer in die Herzen des Publikums. «Nein, ich glaube bei uns gibt es niemanden aus Spanien», sagte die 12-jährige Lilly aus Oberembrach. «Wir lieben einfach den Flamenco.» Die Tänzerinnen verkörperten den Tanz mit Leib und Seele, als würde andalusisches Blut durch ihre Adern fliessen.

Das Kontrastprogramm präsentierte der Frauenjodelchor aus Embrach. Mit bekannten Volksliedern animierten die sechs Sängerinnen das Publikum zum Mitsingen, und wurden zu einer Zugabe aufgefordert. Den Abschluss bis Mitternacht machte die Band «Not Exist» mit Oldies. Es hatte für jeden etwas dabei, viele Embracherinnen und Embracher genossen es, mit Freunden und Heimwehembrachern zu feiern.

Höhere Besucherzahl

Wieviele Gäste das Fest besuchten war schwierig zu beziffern. Doch eines fiel sofort ins Auge: «Es kamen viel mehr Besucher als letztes Mal, wir sind sehr zufrieden mit dem Fest der Kulturen», sagte Gemeindepräsident Erhard Büchi.

