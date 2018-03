Sparen macht sich für Bülach bezahlt

«Vor fünf Jahren haben wir für 2017 ein Minus von rund 8 Millionen vorausgesagt», erklärt Steuervorstand Walter Baur (SVP). Um das drohende strukturelle Defizit zu vermeiden, führte die Stadt das Sparprogramm 17 ein. In diesem Rahmen, wurden Ausgaben gesenkt, Leistungen und Effizienz überprüft sowie eine Schuldenbremse im Investitionsprogramm implementiert. Mit der gestern präsentierten Jahresrechnung 2017 zeigt sich: Die vorgenommenen Reduktionen haben funktioniert und bleiben auch weiterhin bestehen.

Kosten stabilisiert

Die Rechnung schliesst – anders als vor fünf Jahren befürchtet – bei einem Aufwand von 134,2 Millionen Franken und einem Ertrag von 135,4 Millionen Franken mit einem Plus von 1,2 Millionen Franken. Budgetiert war ein Defizit von 0,3 Millionen Franken. «Es zeigt sich ein blauer Himmel über Bülach. Wir sind stolz darauf, die Kosten stabilisiert zu haben», kommentiert Baur. Hauptgrund für die positive Bilanz im vergangenen Jahr sind die Steuereinnahmen, die 0,9 Millionen Franken höher sind als im Voranschlag. Diese sind auf auf das starke Bevölkerungswachstum der vergangenen Jahre zurückzuführen. Insgesamt flossen 2017 55,2 Millionen Franken Steuergelder in die Stadtkasse.

Der Blick zurück

Da in gut drei Wochen, am 15. April, die Neuwahlen des Bülacher Stadtrats anstehen, ist jetzt ein geeigneter Zeitpunkt, auf die finanzpolitischen Ziele der laufende Legislaturperiode zurückzuschauen. Diese lauten: Begrenzung der Verschuldung, stabiler Steuerfuss, Kostendeckung in den gebührenfinanzierten Bereichen Wasser, Abwasser und Entsorgung sowie eine ausgeglichene Finanzierung der Investitionen. Während der Bülacher Stadtrat hinter die ersten drei Punkte einen Haken setzen kann, prangt hinter letzterem, der Investitionsfinanzierung durch selbst erwirtschaftete Mittel, ein rotes Kreuz. In den Jahren 2014 bis 2017 lag sie durchschnittlich bei 77 Prozent, angestrebt sind langfristig aber 100 Prozent. «Die Stadt befindet sich im Wachstum, die Investitionen fallen deshalb an», erklärt Baur die Abweichung.

Der Blick nach vorn

«Es stellt sich nun die Frage, was ich meinem Nachfolger – vielleicht bin ich das, vielleicht ist es jemand anderes – übergebe», leitet Baur den Ausblick auf die zukünftige finanzielle Situation von Bülach ein. Die Lage sei weiterhin stabil, doch die geplanten Investitionen führten zu steigenden Abschreibungen, welche die laufende Rechnung 2018 belasten. In den nächsten Jahren sind ausserdem weitere Ausgaben vorgesehen, die zu einer erneuten Nettoschuld führen werden. Als grosse anstehende Projekte nennt Baur den Bau des zentralen Verwaltungsgebäudes sowie die Erweiterung des Schulraums. «Es ist mir ein Anliegen, der nächsten Generation eine einwandfreie Infrastruktur zu gewährleisten», sagt er.

(mcp)