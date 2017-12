Sparen mit der Abschaffung von Musikstunden

Sie singen, bewegen sich mit der Musik, spüren den Rhythmus und lernen verschiedene Instrumente kennen. Neben dem offiziellen Musikunterricht kommen viele Erstklässler in den Genuss der musikalischen Grundausbildung (MGA), welche die Musikschulen erteilen.Nun wird das Angebot aber vielerorts abgeschafft.

Die Primarschule Rümlang zum Beispiel teilte den entsprechenden Entscheid am 24. November im «Rümlanger» mit. Grund dafür sei der Lehrplan 21, der ab nächstem Sommer gilt und den Erstklässlern zwei zusätzliche Pflichtlektionen beschert. «Nochmals zwei Lektionen zusätzlich sind nicht erlaubt», schrieb die Primarschulpflege in der Zeitung.

Unbeabsichtigte Fake News

Diese Aussage trug der Behörde prompt den Vorwurf ein, Fake News zu verbreiten. Es sei den Gemeinden überlassen, ob und in welchem Umfang sie den Unterricht beibehalten, schrieb Michael Dinner im Dezember in einem Leserbrief. Der Grund für die Abschaffung seien die Kosten, welche die Gemeinden selber tragen, und nicht etwa eine allfällige Belastung der Schülerinnen und Schüler, ist der Musiklehrer der Meinung.

Schulpflegerin Sandra De Mitri bestätigt dies. «Ich habe nie verschleiert, dass wir aus finanziellen Gründen so entschieden haben», stellt die Finanzverantwortliche klar. Die Kosten für die MGA entsprechen einem halben Steuerprozent. In Rümlang stehen wegen des extremen Schülerzuwachses grössere Investitionen an. «Wir müssen schauen, wo wir sparen können», erklärt De Mitri. Die Mitteilung im «Rümlanger» sei aber falsch formuliert gewesen, räumt die Schulpflegerin ein. MGA in der ersten Klasse anzubieten sei weiterhin erlaubt, der Besuch müsse aber freiwillig sein, berichtigt sie.

Persönlich finde sie es schade, dass das Angebot wegfällt, jedoch nicht dramatisch: «Es gibt immer noch den offizielle Musikunterricht», hält Sandra De Mitri fest. Eltern könnten ihren Kindern zudem auf freiwilliger Basis MGA ermöglichen.

Nur wenige gehen freiwillig

Diesen Weg beschreitet etwa die Gemeinde Niederhasli bereits jetzt. Dort bietet die Musikschule Dielsdorf einen kostenpflichtigen Unterricht in Zusammenarbeit mit der Primarschule an. Insgesamt nutzen ihn 17 Kinder. «Das sind deutlich weniger als in Gemeinden mit integriertem Unterricht», sagt Peter Renfordt, Schulleiter der Musikschule Dielsdorf.

Er bedauert, dass künftig zahlreiche Kinder nicht mehr vom Angebot profitieren werden. Nicht nur, weil den Musikschulen damit Aufgaben verloren gehen und sie voraussichtlich Lehrpersonen werden entlassen müssen. Sondern auch, weil er den Unterricht für wertvoll hält: «Die Kompetenzziele des Lehrplan 21 sind mit der Aufhebung gefährdet», befürchtet Renfordt, dessen Schule für sechs Gemeinden des Bezirks Dielsdorf zuständig ist. Der Unterricht fördere sozialen Kompetenzen, die Ausdrucksfähigkeit, die Beweglichkeit, Fantasie und Ausdauer, erklärt der Schulleiter.

Auch sein Kollege Urban Frey von der Musikschule Zürcher Unterland in Bülach hält ein freiwilliges Angebot nicht für zielführend: «Dramatisch wäre, dass Familien mit geringem Einkommen in der musikalischen Bildung benachteiligt werden.»

Die Musikschule Zürcher Unterland erteilt den Unterricht in über 30 Gemeinden. Viele haben noch nicht entschieden, wie es nächstes Jahr weitergeht soll. Einige verlagern das Angebot von der ersten Klasse in den zweiten Kindergarten oder die zweite Klasse. Bülach zum Beispiel bot bisher je eine Lektion im 2. Kindergarten und in der ersten Klasse an. Neu wird nun diejenige der ersten Klasse auf die 2. Klasse verschoben.

Steinmaur führt neu ein

Den umgekehrten Weg beschreitet Steinmaur: War die musikalische Grundausbildung früher kostenpflichtig und freiwillig, will sie die Primarschule ab kommenden Jahr fest in den Stundenplan aufnehmen. Und zwar in der ersten Klasse. Wegen knapper Raumverhältnisse vorerst im zweiten Kindergarten, später in der ersten Klasse. Angestossen hat die Sache Schulleiter Ueli Schwab: «Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die erste musikalische Bildung zwischen dem 5. und 8. Lebensjahr erfolgen muss», sagt der Pädagoge. Er hat sich deshalb dafüreingesetzt, dass das Angebot künftig finanziert wird.

Steinmaurer Erstklässler werden somit künftig 25 Stunden in die Schule gehen. Die Musiklektionen werden mitten im Morgen stattfinden, sagt Ueli Schwab. Ihr Kind abzumelden, werde somit wohl keinen Eltern in den Sinn kommen. (Zürcher Unterländer)