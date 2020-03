Spargeln sind parat, aber Erntehelfer fehlen

Auf etwas hat die Coronakrise keinen Einfluss: die Spargeln. Deren Wachstum hängt stark von den Temperaturen ab, und da es in den vergangenen Wochen überdurchschnittlich warm war, sind sie bald bereit, geerntet zu werden. Am Spargelhof in Rafz ist das normalerweise die Aufgabe von rund 60 Erntehelfern. Normalerweise. Denn im Moment sind nur gut 30 Arbeiter vor Ort. Nun liegt es an Sven Studer, Leiter des Spargelhofs, zusammen mit seinem Team die restlichen Helfer zu finden.

Der Gemüseproduzentenverband hat sich beim Bund dafür eingesetzt, dass kurzfristig auf Erntehelfer aus Polen und Rumänien zurückgegriffen werden kann. Viele davon waren schon in der Vergangenheit beim Spargelstechen in Rafz dabei und sind deshalb geübte Leute. Allerdings sieht sich Studer dieses Mal mit den aktuellen Umständen konfrontiert: Die Menschen dürfen einerseits immer noch selbst bestimmen, ob sie in diesen Zeiten in die Schweiz kommen wollen, und andererseits stellt sich die Frage, ob sie überhaupt ausreisen dürften. Diese Faktoren stellen alle keine Garantien für Studer dar, weshalb er im schlimmsten Fall mit grossen Ernteverlusten rechnen muss, weil nicht genügend Kapazität für die Ernte vorhanden ist.

Sind die Erntehelfer einmal da, stellt der Coronavirus Studer vor eine weitere neue Herausforderung. Alle Saisonniers werden nahe aufeinander arbeiten und leben, weshalb im Falle eines erkrankten Arbeiters die Ansteckungschance sehr gross sein wird. Um in diesem Falle die Anzahl Erkrankter möglichst tief zu halten, plant Studer, die Erntehelfer in kleinen Gruppen einzusetzen und diese Gruppen auch zusammen einzuquartieren. So will er vermeiden, dass das Virus kreuz und quer alle ansteckt.

Es braucht viel Fingerspitzengefühl

Zwar prüft der Bauernverband die Option, eine Umschulung für Mitarbeiter der Gastronomie- und Tourismusbranche durchzuführen, aber Studer sagt, dass dies nur in gewissen Bereichen Sinn mache. «Man könnte das neue Personal eher für die Beerenernte oder beim Obstbau einsetzen», schlägt er vor, «aber Spargeln stechen benötigt Fingerspitzengefühl und eine intensive Schulung.» Da die Spargeln so verfrüht kommen, habe man nun mal keine Vorlaufzeit. Es sei eine Krux, den Spargel zu schneiden und aus der Erde zu ziehen. Ungeübten Menschen geschieht es zudem oft, dass sie den Erddamm zerstören, in welchem sich der Spargel befand. Durch das Auseinanderfallen des Dammes würden andere Spargeln ans Licht kommen und als Konsequenz grün werden. Weisser Spargel muss weiss sein, ansonsten kann man ihn nun mal nicht verkaufen.

Der Spargelhof, welcher Teil der Jucker Farm ist, hofft nun, dass mit der Ernte alles klappen wird. Seit der Betrieb aufgrund der Verordnungen des Bundesrates nicht mehr auf die eigenen Gastronomiebetriebe in Jona und Seegräben und auf den Eventbereich zurückgreifen kann, wurden die Spargeln grundlegend für den Betrieb. Eine erfolgreiche Spargelproduktion hat deshalb einen hohen Stellenwert für die Jucker Farm und sollte sie vor einem wirtschaftlichen Fiasko schützen.