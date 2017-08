Speisen aus aller Welt an einem Ort vereint

Das World Food Festival machte auf seiner Tour durch die Schweiz diesen Sommer zum ersten Mal halt im Zürcher Unterland. Es lockte vom regnerischen Freitag bis sonnigem Sonntag 12 500 Besucher an die Food-Trucks, Essstände und Festbänke zum Anstossen mit Freunden und Familie. Und das Wichtigste neben der Qualität der Speisen war die Vielfalt.

«Das World Food Festival soll Leute zusammenbringen, die gerne Essen aus der ganzen Welt geniessen», sagte Pascal Bänninger, Initiator des Anlasses. Der Thuner landete mit seiner Idee letztes Jahr schon einen grossen Hit, und dieses Erfolgsrezept führt er auch mit der diesjährigen Tour fort. Allein in Lenzburg kamen vor ein paar Wochen 36 000 Menschen an das Festival.

Essfest während dreier Tage

Auch an der zehnten Station in Bülach mit 26 Ständen hatten die Gäste die Qual der Wahl, was das Angebot betraf, wobei viele diese Qual umgingen, indem sie sich einfach nacheinander durch die Stände assen. Es gab indische Currys, die sich verlockend in riesigen Pfannen präsentierten, gefüllte Teigtaschen aus Tibet, pakistanische Spezialitäten wie vegetarische Pakora, das ist Gemüse in Kichererbsenteig frittiert. Aus Nepal gab es Bohnencurrys, aus Jamaika Pouletgerichte und auch Klassiker wie Spareribs in Honig, Büffelburger mit gezupftem, also sehr lange gegartem Fleisch und allerlei Dessertangebote waren zu haben.

Frank Schaad verkaufte an seinem Stand auf südamerikanische Art zubereitete Kalbsspiesse. Er erklärte: «Meine Frau ist aus Peru, und sie bereitet verschiedene Speisen zu für Foodanlässe.» Obwohl die Fleischspiesse verschlungen wurden, wohin man auch blickte, schien ihre Zahl auf dem Grill nicht abzunehmen.

Die Kenianerin Neema Mbuvi startete letztes Jahr in Zürich ihren Cateringservice Spicy Afrolicious mit Spezialitäten aus ihrem Heimatland. «Typisch für die kenianische Küche sind die Chapati», sagte sie über die Fladen, die es zu jedem Gericht dazugab. «Wir kochen viel mit Kokosnussmilch und Gemüse.»

Die Speisen reichten von Bhajia (Kartoffeln, Spinat, Erbsenmehl) über verschiedene Chapati-Wraps mit Bohnen oder Linsen bis zu Samosa (Teigtaschen) sowie Kahawa (kenianischem Kaffee in Limette und Ingwer). An den Stand kam auch Christian Fischer aus Wallisellen mit seinen Kindern Veronica und Nicolas. «Es sieht interessant aus, und man muss an solchen Anlässen Dinge probieren, die nicht an jeder Ecke zu finden sind», sagte Fischer.

Auf die Auswahl legt der Organisator viel Wert: «Wir haben einen Pool von 400 Stammbetreibern, die wir jährlich anschreiben. Von denen, die sich melden, wählen wir so aus, dass möglichst jeder Kontinent vertreten ist», sagte Bänninger. Man versuche auch, regionalen Gastronomen eine Plattform zu bieten.

Neu dabei war der Food-Truck von Completeria. Ihr Angebot umfasst authentisches, chilenisches Streetfood. Nelson Araya ist Halbchilene und weiss: «In Chile sind diese Hotdogs an jeder Ecke zu finden. Sie sind purer Soulfood, der in der Schweiz noch nicht bekannt ist.» Und da die Hotdogs gut gefüllt sind, gilt die Regel: Essen ohne Rücksicht auf Etikette. Wenn das Gesicht sauber bleibt, war es kein «Completo» mit allem, was dazugehört. (Zürcher Unterländer)