Spektakuläre Baumfällaktion

Dröhnende Rotoren, peitschender Wind und riesige Bäume an einem dünnen Drahtseil. Schaulustige kamen gestern in Freienstein voll auf ihre Kosten, als der K-1200 K-Max, ein Helikopter mit zwei ineinandergreifenden Hauptrotoren, rund 100 Mal über die Burgruine in Freienstein flog. Organisiert und überwacht von 20 Männern in orange, transportierte der Helikopter jedes Mal zweieinhalb Tonnen Bäume über den Hügel.

Grund für das spektakuläre Ereignis war ein selektiver Holzschlag. «Die Bäume sind sehr alt und tragen viel Dürrholz in den Kronen. Teils sind die Bäume auch abgestorben», sagt Förster Martin Gross. Die angrenzenden Mehrfamilienhäuser seien sehr nahe an den Rand des Schutzwaldes gebaut. «Daher besteht die Gefahr, dass Äste und Baumteile auf die Häuser stürzen könnten», begründet Gross die Baumfällaktion.

Wirtschaftlich beste Option

«Die ganze Aktion ist sehr kostspielig», räumt Gross ein. Aber man habe verschiedene mögliche Szenarien durchgespielt und schliesslich sei der Helikopter die wirtschaftlichste Variante gewesen. «Wir haben diesen Abschnitt bereits vor einigen Jahren geschnitten und mussten einen 60-Meter-Kran zu Hilfe nehmen.» Trotzdem konnte man damals aufgrund des steilen Terrains nicht alle Bäume schneiden. Zudem könne mit dem Helikopter die Arbeit wesentlich schneller und effizienter erledigt werden. Obwohl die Arbeiten also auch dem Schutze der Bevölkerung dienen und sie mit Flugblättern und auf der Gemeindewebseite angekündigt wurden, gibt es Einwohner, die wenig Freude an dem einmaligen Ereignis hatten. Es gab Reklamationen wegen des Lärms.

Übernommen wurde der Auftrag von Rotex Helicopter AG. Die private Firma aus dem Fürstentum Lichtenstein ist europaweit im Einsatz und auf den Transport spezialisiert. Das zehnköpfige Team weiss, was es tut: Der Pilot wird von drei Männern am Boden über Funk angewiesen, während die Holzfäller, welche mit Seilen gesichert in den Bäumen hängen, das Drahtseil des Helikopters am Baum befestigten. Dann fliegt der Pilot so weit nach oben, bis das Seil gespannt ist. Nun wird die Kettensäge angeworfen und der hölzerne Riese gefällt. Sobald der Stamm durchgesägt ist, fliegt der Helikopter hoch, sodass er, mit dem Baum im Schlepptau, knapp über den Burghügel fliegen kann. Auf der anderen Seite lässt er den Baum fallen und sofort eilen Arbeiter herbei, um ihn zu zerlegen. Mit Hilfe von zwei Kranfahrzeugen wird das Holz sortiert und auf zwei Haufen verteilt.

«Das gesamte Holz wird verwertet», betont der Förster. Ein grosser Teil werde als Energieholz verwendet. Ein Teil jedoch, besonders die unteren Abschnitte der Stämme, werde in Schreinereien weiterverarbeitet.

Drei volle Lastwagen

Insgesamt 50 Rotationen machte der Helikopter und transportierte dabei rund 66 Kubikmeter Holz – das entspricht etwa der Füllung von drei Lastwagen. Dabei kann der K-Max circa zweieinhalb Tonnen transportieren und ist damit der einzige Helikopter, der mehr Last heben kann, als sein Eigengewicht. Der Tank des Helikopters fasst rund 850 Liter Kerosin. Während den zweieinhalb Stunden Arbeit, musste er daher zweimal landen, um von einem Tankfahrzeug der Firma wieder aufgetankt zu werden. (Zürcher Unterländer)