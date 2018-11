Spektakuläre Notfallübung im Gubristtunnel

Seit zwei Jahren wird an der neuen, dritten Gubrist-Tunnelröhre gebaut. Rund 120 Arbeiter sind auf der Baustelle mit zum Teil grossen Maschinen und schwerem Gerät im Einsatz. Ein Unfall kann auf einer Grossbaustelle dieser Art schnell einmal verheerende Folgen haben. Deshalb hat das Bundesamt für Strassen (Astra) bereits in der Planungsphase ein umfassendes Notfallkonzept erstellt. Am Mittwochnachmittag wurde dieses in einer zweistündigen Übung getestet.

Das Szenario der Übung namens Conservatio, was auf Deutsch retten, erhalten, bewahren bedeuet, ging von einer Kollision zwischen einem Dumper-Lastwagen und einem Jeep mit Verletzten und nachfolgendem Brand im Tunnel aus. Und so drang denn auch kurz nach 16 Uhr eine künstlich erzeugte Rauchwolke aus dem Tunnelportal. Die aufgebotenen Einsatzkräfte sicherten die Baustelle, bekämpften das mit Brandflüssigkeit simulierte Feuer im Tunnel und retteten die «Verletzten» aus dem Unfallbereich sowie die Eingeschlossenen aus dem Tunnel-Rettungscontainer. Dabei forderte das spezielle Übungsgelände mit dem bereits rund 1000 Meter langen, komplett verrauchten Tunnel die Beteiligten zusätzlich.

135 Einsatzkräfte beteiligt

An der Übung beteiligt waren 135 Einsatzkräfte der Kantonspolizei Zürich, der Feuerwehren Opfikon, Regensdorf, Schutz & Rettung Zürich und Dietikon, Mitarbeiter der kantonalen Gebäudeversicherung, der Gemeindepolizei Regensdorf sowie der Bauunternehmung und Bauleitung. Nach Übungsende hätten sich die Übungsleitung sowie die Verantwortlichen von Polizei, Feuerwehr und Sanität in einer offenen und kritischen Runde über ihre Beobachtungen ausgetauscht, teilt das Bundesamt für Strassen mit.

Roland Hug, ASTRA-Projektleiter für den Bau der dritten Gubrist-Röhre und Leiter der Einsatzübung, zeigte sich zufrieden: «Es wurde sehr professionell, ruhig und konzentriert gearbeitet, auch im anspruchsvollen Mit- und Nebeneinander der verschiedenen Einsatzorganisationen.» Die Übung sei ohne Zwischenfälle und vor allem auch ohne Beeinträchtigung für den Verkehr verlaufen, der in der ersten und zweiten Gubrist-Röhre weiter fliessen konnte. Die Erkenntnisse aus der Übung werden nun zusammengetragen und ausgewertet. Darauf aufbauend, kann bei Bedarf das Notfallkonzept verbessert werden. ()