Spiegel sollen weitere tragische Unfälle verhindern

Ein Lastwagen ist letztes Jahr am 2. Oktober mit einer 19-jährige Velofahrerin kollidiert, als der LKW-Chauffeur in Dietlikon von der Neuen Winterthurerstrasse nach rechts in die Bahnhofstrasse abbiegen wollte. Die Fahrradfahrerin erlitt dabei derart schwere Verletzungen, dass sie noch auf der Unfallstelle verstarb. Das Unglück erschütterte, auch Monate später werden bei der Ampel noch immer Blumen zum Gedenken an das Opfer hinterlegt. Der Fall erinnerte an ein ähnliches Ereignis, zehn Jahre zuvor starb ebenfalls im Oktober an der Neuen Winterthurerstrasse ein Kind, damals ereignete sich das Unglück beim Abzweiger auf die Pappelstrasse.

Grosses Echo in der Bevölkerung

Besonders unübersichtlich sind die betroffenen Kreuzungen nicht. trotzdem wurden nun Massnahmen getroffen, um ähnliche Unglücksfälle in Zukunft zu vermeiden. Auslöser dafür war die grosse Anteilnahme in der Bevölkerung. «Da wir vor allem aufgrund des tragischen Verkehrsunfalls vom Herbst 2018 sehr viele Rückmeldungen aus der Bevölkerung erhalten hatten, richteten wir ein Ersuchen an den Kanton, welcher erfreulicherweise Support leistete», sagt Marcel Lutz, Polizeichef von Dietlikon. Verschiedene Massnahmen wurden geprüft. So wurde etwas untersucht, ob der Fahrradverkehr entlang der Strasse anders geführt und geleitet werden kann. «Dessen Umsetzung ist jedoch Bestandteil des Projekts ‹Dietlikon Süd›, dessen Baubeginn auf den 1. April 2019 geplant ist», erklärt Lutz. Da die Verkehrsführung sich während der Bauarbeiten mehrmals ändern wird, wollte man daher auf einen untauglichen «Schnellschuss» verzichten.

Stattdessen setzt man nun auf eine andere Methode. An den beiden Kreuzungen wurden direkt bei der Ampel Spiegel installiert. Die sogenannten TRIXI-Spiegel sollen Lastwagenchauffeure unterstützen und ihnen ermöglichen, Fahrradfahrer zu erkennen, die neben ihnen warten. Solche Velofahrer befinden sich meist im toten Winkel, also in der Position neben einem Fahrzeug, der weder durch einen Blick aus dem Fenster noch durch das Überprüfen der Rück- und Seitenspiegel einzusehen ist.

Die Spiegel wurden vom Tiefbauamt des Kantons Zürich installiert, da es sich bei der Neuen Winterthurerstrasse um eine Kantonsstrasse handelt. Abgeschlossen sind die Präventionsmassnahmen dadurch aber voraussichtlich noch nicht. Im Rahmen des Projekts «Dietlikon Süd», welches grosse Veränderungen in der Verkehrsführung mit sich bringt, werden weitere Massnahmen zum Schutz der Velofahrer geprüft.

(Zürcher Unterländer)