Spielend über sich hinaus gewachsen

Käpt’n Iglu der Zweite poltert mächtig los. Soeben hat sich der Möchtegern-Tausendsassa ein Schiff gekauft und muss feststellen, dass ihm dafür die Crew fehlt. Also muss der Manager und selbst ernannte Käpt’n Leute anheuern. Dabei findet eine Gruppe von Menschen zusammen, die bisher eigentlich nichts mit der Seefahrt zu tun hatte. Jeder einzelne macht sich auf dem Weg, um seinem Leben eine neue Richtung zu geben.

Das Theaterstück «Us em Rueder gloffe» erhält gerade den letzten Schliff.Auch die Jugendlichen, die darin mitspielen, sind mitten in einem Veränderungsprozess. Das Theaterstück verändert auch ihr Leben. Zumindest ist das die Absicht wie Christian Nauer (42), Leiter der Jugendarbeit Rafz, erläutert: «Unser Ziel ist es, die Kinder und Jugendlichen zu fördern, ihnen zu mehr Selbstsicherheit zu verhelfen, Teamfähigkeit zu erproben. All das hilft ihnen letztlich auch im Bewerbungsprozess, der in der Oberstufe ansteht.»

Das Projekt ist aus einer Theaterwoche im letzten Sommer entstanden. Die damals teilnehmende Kerngruppe wurde quasi vom Theatervirus infiziert und wollte unbedingt weitermachen. Christian Nauer hat nun zusammen mit seiner Stellenpartnerin Evelina Els (55) und den Jugendlichen das Projekt möglich gemacht – mit minimalen Budget und maximaler Unterstützung von vielen Privaten und Firmen.

Massgeschneiderte Rollen

Und mit Hilfe von Serge Ljubenovic (58), einem Kunstschaffenden aus Rafz. Er hat das Stück geschrieben. «Zuerst wollten wir Improvisationstheater aufgrund eines bestehenden Stückes machen. Es kamen aber mehr Kinder, als geplant, so dass dieses Vorhaben nicht mehr zu realisieren war», sagt er. Daraufhin hat Ljubenovic kurzerhand ein eigenes Stück geschrieben. Da gibt es ein Schiff, eine Havarie und eine Rettung.

Die Rollen und die Handlung aber wurden mit den Kindern zusammen entwickelt. Die Charaktere gestaltete er massgeschneidert auf die Persönlichkeiten der Kinder. Tim, der im Stück den Alfons Z’Graggen spielt, sagt in der Pause: «Mir hat besonders Spass gemacht, dass wir auch die Requisiten selber hergestellt haben.» Die Kinder und Jugendlichen sind in der Pause voll Enthusiasmus und wohl auch schon ein wenig nervös in Bezug auf die Aufführungen am Wochende. Sie alle besuchen die Schule zwischen der sechsten Klasse und der dritten Oberstufe. Beim heutigen Durchlauf des ersten Teils auf der Bühne waren sie aber alle voll konzentriert. Noe, alias Bastian, ergänzt: «Jetzt mit Licht zu proben, fühlt sich 100 Prozent besser an.»

Sich nicht selber spielen

«Zwischendurch waren sie schon auch demotiviert, weil es sich so lange hinzog», sagt Regisseur Ljubenovic. «Besser wurde es dann, als mit Kostümen gespielt wurde und sie nicht mehr mit dem Skript auf der Bühne herumspaziert sind.» Das grösste Problem war die Disziplin. Da war jemand krank, hat die Probe vergessen oder es gab einen anderen Absenzengrund. Die Jugendlichen mussten auch erkennen, dass sie sich nicht selber spielen sollten, sondern eine Rolle. Mittlerweile klappt das mit der Identifikation ganz gut und die jungen Darsteller stehen Erwachsenen von Laientheatern in nichts nach oder überzeugen sogar deutlich mehr. Zeitraubend waren Details. «Wir haben uns dumm und dämlich gesucht für eine bezahlbare Bahnhofsvorsteher-Mütze», erzählt der Regisseur.

Serge Ljubenovic hat ein Stück mit vier Akten mit Zwischenspielen und einem Epilog entstehen lassen. Seit Herbst 2017 arbeitete er daran und brauchte dafür etwa 200 Stunden. Selber bezeichnet er es als eine «tragische Tragödie, die sich nicht ernst nimmt und somit eine Komödie mit tragischem Inhalt» sein soll.

Mittlerweile gibt es erste Kontakte nach Deutschland. Es besteht Interesse, das Stück als Jugendtheater für den gesamten deutschsprachigen Raum verfügbar zu machen. «Dazu muss ich den Text noch ins Hochdeutsche transkribieren. Das geht nicht so einfach, weil verschiedene Wortwitze nicht gleich funktionieren wie im Schweizer Dialekt». Und so wird sich am Ende auch noch das Theaterstück vielleicht auf die eine oder andere Weise verändern. (Zürcher Unterländer)