Spital Bülach behandelt Patienten kantonsweit am günstigsten

Erstmals seit die Spitalfinanzierung 2012 umgekrempelt wurde, sind die durchschnittlichen Fallkosten der 19 Zürcher Spitäler vergangenes Jahr gesunken. Am kostengünstigsten von allen Häusern hat das Spital Bülach gearbeitet: Ein Fall kostete im Durchschnitt 9402 Franken, 234 Franken weniger als 2017. Trotz generell steigenden Gesundheitskosten ist das Spital Bülach damit auf dem Niveau von 2012 angelangt.

Das Spital hat sich damit um fünf Plätze verbessert. Auf Platz 2 des Rankings hat es die Adus-Klinik aus Dielsdorf geschafft, 9409 Franken betrug dort ein Fall im Durchschnitt. Abgestürzt ist die Uroviva. 2017 betrugen dort die durchschnittlichen Kosten 8924 Franken pro Fall, der zweitniedrigste Wert im Kanton. 2018 waren es 1562 mehr pro Fall, damit ist das Haus 14 Ränge nach hinten gerutscht.

«Mehr ambulante Fälle»

Vom Ranking des Spitals Bülach freudig überrascht war CEO Rolf Gilgen. «Das Ergebnis zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber wir dürfen auch nicht übermütig werden deswegen.» Gemäss Gilgen hat zum guten Ergebnis beigetragen, dass im Spital Bülach im Unterschied zu vielen anderen Spitälern die stationären Fallzahlen nicht rückläufig waren und gleichzeitig auch mehr ambulante Fälle verzeichnet wurden. Das hatte insgesamt positive Auswirkungen auf die Kosten. Dieser Trend hält auch in diesem Jahr an: Die stationären Fälle sind gar um vier Prozent angestiegen.

«Das Ergebnis zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber wir dürfen auch nicht übermütig werden deswegen.»CEO Rolf Gilgen

Das kommt für Bülach im richtigen Moment. Denn in zwei Jahren wird die Gesundheitsdirektion wieder neu die Leistungsaufträge an die Zürcher Spitäler vergeben. Bewertet werden die einzelnen Häuser dabei aufgrund der Zahlen von 2019. Entscheidend für die Vergabe von solchen Leistungsaufträgen sind unter anderem die durchschnittlichen Fallkosten – je wirtschaftlicher, desto besser – sowie die Fallzahlen. Kann das Spital Bülach also den Trend von 2018 bestätigen, erhofft es sich positive Auswirkungen im Hinblick auf die Vergabe der Leistungsaufträge ab 2022. (Zürcher Unterländer)