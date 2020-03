Spital Bülach bereit für Corona-Welle

Um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, sind Patientenbesuche in allen Spitälern, Pflegeheimen und Invalideneinrichtungen im Kanton Zürich nur noch im Ausnahmefall erlaubt. Das gilt vorerst bis zum 30. April. Auch in Bülach: Ausnahmen werden nur für Eltern von Kindern, Partner von Gebärenden und für Angehörige von Sterbenden gewährt. «Jetzt gilt es ernst», sagt Spitaldirektor Rolf Gilgen. Die Stimmung beim Personal bezeichnet er gut, als «Ruhe vor dem Sturm.» – Alle wüssten, worum es geht. «Die ausserordentliche Situation schweisst auch zusammen. Das Personal unter sich, aber auch die Spitäler und die Behörden. Wir wollen bereit sein, und wir sind es auch.»

Von seinem Büro aus sieht Gilgen auf zwei Extra-Container hinunter, die am Mittwoch vor dem Notfall aufgestellt worden sind. In zusätzlichen Schichten werden dort Personen, die bereits an Fieber und Husten leiden, auf das Coronavirus hin überprüft. Noch vergangene Woche habe man in Bülach täglich fünf bis zehn solche Fälle behandelt, «im Moment ist die Zahl sicher zweistellig, das ist gut zu bewältigen». Klar ist für den Direktor aber auch: Es werden in absehbarer Zeit deutlich mehr Fälle werden. «Anhand der Situation in Italien und in anderen Ländern sehen wir, was auf uns zukommt.» Beziffern lasse sich das noch kaum.

Das Spital Bülach verfügt über acht Intensivpflegeplätze, die mit Beatmungsgeräten ausgerüstet sind. Wie alle Kliniken und Spitäler meldet auch Bülach täglich die vorhandene Kapazität, damit sich die Gesundheitsdirektion einen Überblick über die Ressourcen verschaffen kann. «Die Herausforderung für uns besteht natürlich auch darin, dass der Betrieb parallel zu Corona weiterläuft; die Geburten, die Notfälle».

Gilgen geht davon aus, dass Bülach in rund zehn Tagen schon deutlich mehr Coronapatienten zu betreuen haben wird. «Die Situation ist dynamisch und entwickelt sich von Tag zu Tag.» Es werde viel kommuniziert. «Wir alle wissen, dass es eine schwierige Zeit werden kann. Wichtig ist jetzt, dass man die Angelegenheit ernst nimmt. Als Benutzer des öffentlichen Verkehrs seh ich noch immer, wie sich Leute am Treffpunkt am Hauptbahnhof umarmen – Bei uns am Spital wird längst jedes Händeschütteln vermieden. Und wer sich krank fühlt, der bleibt zuhause.»