Spital Bülach bildet Polizeikorps aus

Die Polizei als Freund und Nothelfer: Unter diesem Motto hat die kommunale Polizei RONN (Rümlang, Oberglatt, Niederhasli, Niederglatt) beim Spital Bülach eine Weiterbildung absolviert. Als «First Responder» sind die Helfer vor Ort und überbrücken die lebenswichtige Zeit zwischen dem Eintreten des Notfalls und dem Eintreffen der professionellen Rettungskräfte. Im Rahmen der Ausbildung, die das Spital Bülach der Polizei angeboten hat, haben die Beamten einen eintägigen Kurs besucht und konnten daraufhin den Rettungsdienst als Praktikanten begleiten.

Defibrillator und Oxylator

In der Polizeiausbildung findet eine fundierte Erste-Hilfe-Ausbildung statt, auch der Einsatz des Defibrillators wird geschult, sagt Polizeichef Beat Schneider. In der zusätzlichen Weiterbildung des Rettungsdienstes des Spitals Bülach stehen demgegenüber vor allem Herzkreislaufprobleme im Vordergrund: Die Beamten lernten den vertieften Umgang mit ihrem Defibrillator, einem erweiterten Erste-Hilfe-Koffer sowie einem Oxylator, einem automatischen Beatmungsgerät, die fortan in jedem Einsatzwagen mitfahren. Zentral sei aber auch die Zusammenarbeit – und Verantwortungsübergabe – an den Rettungsdienst, sobald dieser eingetroffen ist. «Ziel des Programms ist es, die Interventionszeiten zu verkürzen und die Abläufe im medizinischen Notfall zu optimieren», erklärt Schneider.

Der Defibrillator, den die Polizei RONN einsetzt, lässt sich unkompliziert mit dem Überwachungsmonitor des Rettungsdienstes verkabeln. (Bild: Paco Carrascosa)

Nach wie vor muss auch in den RONN-Gemeinden bei einem medizinischen Notfall die Nummer 144 gewählt werden. Diese entscheidet über das Aufgebot der First Responder und alarmiert sie über Pager und via Handy. So wurde der Polizist Markus Nünlist bereits auf die Probe gestellt. «Wir waren gerade mit dem Abendessen fertig, als eine Nachricht aufs Handy kam: Eine Person sei in der Küche zusammengebrochen», schildert er. «Wir mussten vom Schlimmsten ausgehen.» In solchen Fällen sei es gut und wichtig, sich im Gemeindegebiet gut auszukennen. Letztlich sei der Patient aber bereits wieder ansprechbar gewesen, als der Rettungsdienst eintraf. Nünlist unterstützte sodann noch beim Transport. Seit März wurde die Polizei RONN zwei Mal aufgeboten, wobei Ende Mai in Niederhasli der Defibrillator zum Einsatz kam und die Reanimation erfolgreich war.

Höhere psychische Belastung

Die Belastung bei solchen Einsätzen sei höher als in anderen Fällen, erzählt er. «In unserem Einsatzgebiet geht es zum Glück nicht oft um Leben oder Tod. Als wir ausrückten, habe ich aber auch gestaunt, wie ich in der Situation einfach funktioniert habe. Das Überlegen kommt erst danach.» Im Krisenfall steht den Beamten psychologische Betreuung zur Verfügung.

Im Koffer der Polizei RONN (Mitte, rot) ist neben dem Oxylator auch ein erweitertes Erste-Hilfe-Set enthalten. (Bild: Paco Carrascosa)

Doch er sei auch froh, dass gewisse Aspekte nicht in der medizinischen Verantwortung der Polizei liege – etwa eine Intubation, bei der einem bewusstlosen Patienten ein Tubus eingeführt wird, um einen sicheren Atemweg herzustellen. Dies liegt in der Kompetenz eines Notarztes. «Die Polizeibeamten beginnen wenn nötig mit der Reanimation, bis wir eintreffen», erklärt Christian Bühler, Rettungssanitäter und Ansprechsperson für Partner des Spitals Bülach. «Dann übernehmen wir die Führung, nehmen den Rapport der Polizei auf und koordinieren die Beamten weiterhin als unsere Unterstützer.»

Vollständige Finanzierung durch Spital

Das Spital Bülach bietet die Ausbildung zu First Responders seit 2016 an und finanziert diese auch vollständig. Die Stadtpolizei Bülach machte den Anfang. Seitdem baut das Spital Bülach die Zusammenarbeit mit regionalen Blaulichtorganisationen aus, unter anderem auch mit der Feuerwehr Rafz/Wil. Derzeit bereiten auch die Feuerwehr Wehntal sowie die Feuerwehr Eglisau-Hüntwangen-Wasterkingen den Einsatz eines «First-Responder-Teams» vor. «Idealerweise gäbe es nicht nur in Blaulichtorganisationen, sondern in allen Unternehmen betriebliche Nothelferinnen und Nothelfer – in einigen Notfällen können Sekunden ein Leben retten», sagt Urs Kilchenmann, Mediensprecher des Spitals Bülach. (zuonline.ch)