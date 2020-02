Spital-Baustelle braucht Provisorium

180 Millionen Franken wird das Spital Bülach in einem nächsten Schritt in seine Liegenschaften stecken: 130 Millionen davon fliessen allein in einen grossen Neubau-Trakt, der den heutigen Trakt A sowie das Brunnerstift ersetzen wird. Weitere 50 Millionen Franken fallen für Sanierungsarbeiten bei den bestehenden Gebäudeteilen an.

Im Februar 2019 hat man «Aino», das Siegerprojekt des Architekturwettbewerbs, der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Metron Architektur AG mit Sitz in Brugg (AG) hatte sich gegen sieben Konkurrenten durchgesetzt. Wie im Bericht zum Wettbewerb ausgeführt wird, sollen im Ersatzneubau die medizinischen Kernfunktionen wie der OP-Trakt, die Notfallstation, das Institut für Radiologie, die Intensivpflegestation, Physio- und Ergotherapie und die Tagesklinik untergebracht werden.

1500 Quadratmeter Rochade

Noch werden rund zwei Jahre ins Unterland ziehen, bevor man mit den Abrissarbeiten am alten Trakt A und am Brunnerstift beginnt. Gebaut wird vor Ort allerdings schon 2020. So liegen seit gestern Freitag die Pläne für den sogenannten Trakt K öffentlich auf. Dabei handelt sich um ein dreigeschossiges Provisorium, das auf Stelzen im Bereich des heutigen Notfallhofs hochgezogen wird. Im Zuge dieses Vorhabens müssen die Parkplätze neu angeordnet und die Ambulanzvorfahrt umgestaltet werden. Die Planauflage dauert noch bis am 12. März.

Die insgesamt 1500 Quadratmeter an zusätzlichem Raum (genannt «temporäre Rochadeflächen») sind laut Spital-Mediensprecher Thomas Langholz nötig, um den Betrieb des Spitals auch während der Hauptbauarbeiten gewährleisten zu können. Im Provisorium werden die Kindernotfallpraxis und Zimmer für ambulante Behandlungen untergebracht.

Mit dem Aufbau dieses Provisoriums «K» soll gemäss aktueller Planung im September begonnen werden. Der Bezugstermin wird mit September 2021 angegeben, so dass noch genug Zeit fürs Umziehen und Einrichten bleiben würde, ehe Anfang 2022 der Trakt A mit der Abrissbirne Bekanntschaft macht. Sind Ersatzneubau und Sanierungen abgeschlossen, wird das Provisorium wieder zurückgebaut. Dafür ist ein Zeithorizont von 2028 abgesteckt.

Bettenzahl wird gesenkt

Das 180-Millionen-Projekt stellt für das Spital Bülach weit mehr als eine Modernisierung der betreffenden Liegenschaften dar. So wird im Bericht zum Architekturwettbewerb festgehalten, dass es auch um die Optimierung von Abläufen geht. «Gesucht wird ein Bau, der einen wirtschaftlichen und prozessorientierten Betrieb ermöglicht», hiess es dazu in der Aufgabenbeschreibung. Konkret: Wege für das Personal wie für die Patienten sollen kürzer werden. Und natürlich soll der neue Trakt voll auf die Devise «ambulant vor stationär» ausgelegt sein, wie sie seit 2017 im kantonalen Gesetz verankert ist. So ist auch zu erklären, warum die Spital Bülach AG im Zuge des Gesamtprojektes die Zahl der Betten senken wird, während die Grösse der Anlage insgesamt unverändert bleibt.