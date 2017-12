Sportliche Schulkultur macht sich bezahlt

Am Start waren dieses Jahr elf ­besonders sportfreundliche Schulen. Sechs haben die Quali­fikation gemeistert, darunter die Primarschule Ebnet in Embrach. Sie darf sich nun mit dem Label «Schule mit sportfreundlicher Schulkultur» schmücken. Dieses verleiht das Sportamt des Kantons seit 2014 an Schulen, die sich besonders für das freiwillige Angebot in den Bereichen Sport und Bewegungsförderung einsetzen.

Durch das Label soll dieses ­Engagement anerkannt und der Schule die Möglichkeit gegeben werden, ihre Leistungen nach aussen zu zeigen. Mittlerweile gibt es 59 Ausgezeichnete. Unter den Neuzugängen ist dieses Jahr mit dem Opfiker Schulhaus Mettlen noch eine zweite Schule aus dem Zürcher Unterland hinzugekommen.

«Für die Schule Embrach ist Sport ein wichtiger pädagogischer Schwerpunkt. Die Kinder lernen Fairness, Kollegialität, ­Zusammenspiel und das Einhalten von Regeln», sagt Schulleiterin Esther Büchi. Das Engagement der Schule Ebnet in diesem Bereich ist denn auch umfassend: Vielseitiger Sportunterricht, Spielkisten für die Pausen, Sporttage und Skilager gehören dazu. Daneben wird den Kindern auch Aussergewöhnliches geboten. Das Elternforum ermöglichte den Kauf von Jonglierbällen für alle Schüler der Schuleinheit ­Ebnet. In den Klassen wird nun regelmässig jongliert. Auch das Freizeitprojekt Sport und Spiel wird in Zusammenarbeit mit dem Elternforum und den Dorfver­einen durchgeführt.

Schwierige Vorzeichen

Dabei sind die Voraussetzungen für den Sportunterricht in der Schule Ebnet derzeit nicht ideal. Während fast zweier Jahre muss sie ohne Turnhalle auskommen, ehe die neue fertig gebaut sein wird. «Umso mehr freuen wir uns, das Label zu erhalten», sagt Büchi.

Gestern, am letzten Schultag des Jahres, wurde die Verleihung gemeinsam mit allen Schülern und Eltern gefeiert: mit Lied­vorträgen und einer Jongliervor­führung. Beim Jonglieren trugen die Kinder denn auch zum ersten Mal die zwölf neongrünen und nummerierten Trikots, welche die Schule mit dem Label erhalten hat.

Ein Zustupf von 5000 Franken

Je nach Anzahl Schülerinnen und Schülern gibt es vom kantona-len Sportamt jeweils auch noch einen finanziellen Zustupf. Im Fall der Schule Ebnet sind das 5000 Franken. «Mit diesem Geld werden mehrere Lehrpersonen gemeinsam ein Sporterlebnis für die Kinder organisieren», sagt Schulleiterin Büchi. Eine Fort­bildung für die Lehrpersonen gibt es obendrauf.

Und dann heisst es für die Schule Ebnet in Embrach: fit bleiben. Die Gültigkeit des Labelsist nämlich auf vier Jahre beschränkt, danach wird die Schule ein neues Gesuch einreichen müssen. (Zürcher Unterländer)