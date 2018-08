Sportschiessen ohne Lärm und Pulverdampf

Der Armbrust Schützenverein Rümlang ASV organisiert auch in diesem Jahr ein Volksschiessen, an dem mehr als 200 Schützinnen und Schützen teilnehmen. Am vergangenen Montag waren eine Stunde nach Beginn des Anlasses um 17 Uhr die meisten der 16 Scheibenplätze belegt. Der Anlass dauert noch bis morgen Freitag. Nach dem Schiessen trifft man sich zum gemütlichen Beisammensein auf der Veranda bei der Schützenstube, neben der idyllisch gelegenen Schiessanlage im Heuelgebiet beim Fussballplatz gelegen. Die Festwirtschaft ist ein wichtiger Faktor des ASV, sie trägt dazu bei, dass sich die Vereinskasse nicht leert.

Professionelle Betreuung

Die Armbrust, vielen vor allem aus Schillers Wilhelm Tell bekannt, gilt nicht als Waffe, sondern als Sportgerät. Im Waffengesetz wird sie, im Gegensatz zu Schleudern, Stellmessern oder Schlagringen, nicht erwähnt. Hingegen ist gemäss der Verordnung über die Jagd die Pirsch auf Wildtiere mit dem schon in der Antike bekannten Schiessgerät verboten.

Wer am Volkschiessen teilnehmen will, wird von einem der 19 aktiven Mitglieder des Schützenvereins, davon drei Frauen, instruiert und betreut. Silvia Stotz aus Oberweningen nimmt schon seit 20 Jahren am Volksschiessen teil. Durch ihre Teilnahme möchte sie auch den Verein unterstützen. Mit ihrem Schiessresultat war Stotz nicht restlos zufrieden: «Morgen werde ich wieder dabei sein und hoffentlich noch besser treffen.» Den Anlass besuchen auch regelmässig Mitarbeiter-Teams von Firmen aus der Umgebung, so zum Beispiel eine Gruppe der Rheinmetall Air Defence AG aus Oerlikon.

ASV-Mitglied Roland Steine-mann aus Rümlang entwickelt modernste Armbrüste mit einem Metallschaft aus Aluminium. Einzigartig an seinen Geräten sind die Schienen aus Kunststoff, auf denen die Pfeile schneller als auf Metallschienen beschleunigt werden.

Seine Armbrüste lässt er in einer Lehrlingswerkstätte im Kanton Schaffhausen herstellen. Auch die von Steinemann entwickelten Pfeile sind speziell. Die Spitzen sind aus Wolfram gefertigt und das Ende aus einem hochgleitenden Kunststoff. Je schneller die Pfeile die 10 oder 30 Meter zurücklegen, umso weniger lang sind sie dem Windeinfluss ausgesetzt.

Mit der diesjährigen Zahl an Teilnehmenden ist ASV-Präsident Andreas Caviezel aus Buchs sehr zufrieden: «Und auch die Schützinnen und Schützen freuen sich über den Anlass.» Nicht ohne Stolz erwähnt Caviezel, dass das ASV-Mitglied Renato Harlacher im letzten Jahr in Kroatien im Kniendschiessen auf 30 Meter den Weltmeistertitel holte.

Training jederzeit möglich

Trotzdem: Wie bei vielen anderen Vereinen ist der Andrang von Neumitgliedern auch beim im Jahr 1948 gegründeten ASV nicht sehr gross, obschon das Training jederzeit möglich ist, da beim Armbrustschiessen kein Lärm entsteht. Mitlieder hätten jederzeit Zugang zu den beiden Schiessanlagen, in der zweiten, 10 Meter-Anlage des ASV unter dem Hallenbad Heuel, sogar täglich während 24 Stunden, heisst es im Verein.

Armbrustschiessen ist umweltfreundlich und das Zielen ist ebenso anspruchsvoll wie mit Gewehren und Pistolen. Und das Hülsensammeln nach dem Schiessen fällt auch weg. Zur Kontrolle, ob das Sportgerät genau waagrecht gehalten wird, ist an der Zielvorrichtung eine kleine Wasserwaage angebracht. Den nötigen Schub erhalten die Pfeile durch das Spannen des Bogens mit Muskelkraft. (Zürcher Unterländer)