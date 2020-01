Stadel stimmt über Schulhausanbau ab

Die Primarschule Stadel braucht wieder Raum für ihre Schülerinnen und Schüler. Ein weiterer Anbau soll den erhöhten Bedarf so bald wie möglich decken und kommt am 9. Februar an die Urne. Rund 1,6 Millionen Franken will die Primarschulpflege für den neuen vierten Trakt investieren, den grössten Teil der Kosten will sie mit dem Verkauf zweier Liegenschaften decken.

Zwei Kindergartenräume und sechs Klassenzimmer – das ist die heutige Kapazität der Primarschule. Nach kantonalem Reglement entspricht dies acht Klassen mit jeweils 21 oder einer Maximalkapazität von 168 Schülerinnen und Schülern. Speziell an Stadel: Seit neun Jahren arbeitet man mit stufengemischten Doppelklassen, in denen zwei Jahrgänge gemeinsam unterrichtet werden.

Die Schülerinnenzahl in Stadel liegt seit dem Schuljahr 2009/2010 aber stets über dieser Zahl. Die dritte Kindergartenklasse, die 2019 dazukam, wird heute in der Liegenschaft Stägli untergebracht. Dies stellt heute ein Sicherheitsrisiko und mehr Arbeitsaufwand für die Lehrpersonen dar. Bei den anderen Klassenstufen ist ein ähnlicher Trend wahrzunehmen: In den kommenden Schuljahren werden je ein weiteres Zimmer für die Primarstufen 1, 2 und 3 benötigt. Zusätzlich muss jeweils ein Zimmer für die schulischen Heilpädagogen gebaut werden.

Ein Fünftel mehr Kinder bis 2024/2025

Eine Hochrechnung der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung zeigt, dass die Zahl der Schülerinnen und Schüler zwischen 2015 und 2025 um 19,5 Prozent zunehmen wird. Der Kanton Zürich liegt sogar ein wenig über dem Durchschnitt. Konkret heisst das für die Stadler Primarschule, dass das Schuljahr 2024/2025 mit über 220 Schülerinnen und Schülern haben könnte. Mit der heutigen Infrastruktur wären dies fast 28 Kinder pro Schulklasse – ein Drittel mehr als Vorgesehen.

Dieser Umstand hat die Primarschulpflege zu einer Entscheidung gezwungen: Soll man das Problem mithilfe eines Provisoriums vor sich herschieben oder das Schulhaus auf die zu erwartende Entwicklung auslegen? Der geplante Anbau – wird er von der Bevölkerung angenommen – wäre der erste nötige Schritt des 6-Jahresplans, den die Primarschulpflege einschlagen will. Angeknüpft an das Hauswartshaus würde der präfabrizierte Holzbau das Schulhaus um zwei Stockwerke erweitern. Die Primarschule könnte so nicht nur alle Klassenstufen in einer Liegenschaft zentralisieren, sondern auch etappenweise von den heutigen acht auf insgesamt zwölf Klassen aufstocken. Bei Bedarf wäre es sogar möglich, den neuen Trakt um ein weiteres Stockwerk zu erweitern.

Finanziert soll der Anbau durch den Verkauf der zwei Lehrerhäuser an der Stäglistrasse werden. Deren Preis wird auf rund 1,4 Millionen Franken geschätzt. Ob die Primarschule tatsächlich eine Käuferin oder einen Käufer findet, steht derzeit noch nicht fest: Das Geschäft konnte nicht wie geplant an der letzten Gemeindeversammlung im Dezember vorgelegt werden.

Zweite Erweiterung in 5 Jahren

Der Platzmangel ist ein Problem, mit dem sich viele Primarschulen im Zürcher Unterland schwer tun. Stadel plante bereits vor über fünf Jahren einen Anbau an das heutige Schulhaus an der Kaiserstuhlstrasse. 2014 sagte die Bevölkerung deutlich Ja zu einem Kredit von 4,7 Millionen Franken. Der zweistöckige Anbau mit einer Gesamtfläche von 750 Quadratmetern wurde anschliessend im Sommer 2016 in Betrieb genommen und bot neu auch Platz für den Kindergarten.

Damals hatte man sich noch erhofft, den Platzbedarf in Griff zu bekommen. Schnell zeigte sich allerdings, dass die Schülerzahlen rasanter zunehmen, als erwartet: «Entgegen der Prognose im Jahr 2012 sind die reellen Schülerzahlen in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen», schrieb die Primarschulpflege in ihrer Weisung zur Abstimmung. Die Pläne für den Schulhausausbau der nächsten Jahre haben so auch eine gewisse Reserve einberechnet: Mit dem Anbau hätten die Klassen im Durchschnitt lediglich 19 Schülerinnen und Schüler.