Stadler Turm, Openair, Schulpolizist

Das Wahrzeichen von Stadel wird neu gebaut. Der 25 Meter hohe Stadler Turm ist bereits über 50 Jahre alt und ein beliebtes Ausflugsziel. Weil eine Sanierung des Turms langfristig nicht reicht, will die Gemeinde ein neues Konstrukt erstellen. Die Bauarbeiten könnten bereits im Herbst beginnen.

Eine ganze Generation kennt den «Schulpolizisten» Walter Meierhofer: Während 20 Jahren war er Kinder- und Jugendinstruktor in den Unterländer Gemeinden. Mit Beginn des neuen Schuljahrs geht er diesen Sommer in Pension – mit feuchten Augen und Worten der Dankbarkeit: «Schulpolizist sein zu dürfen, war das Beste, was mir beruflich passieren konnte.»

Um den Flughafen Zürich zu bauen, ist kompliziert – und im Gebiet der Verlängerung der Piste 28 de facto verboten. Davon wenig beeindruckt zeigt sich die Eberhard Bau AG: Im April gibt sie in Rümlang ein Bauprojekt für eine Anlage «Baustoffrecycling 2.0» ein. Detailliert informieren wird Eberhard am 4. Februar 2020 in Oberglatt.

Wo die Haltestellen der Buslinie 555 in Schleinikon und Oberweningen mit Anschluss an die Züge künftig sein werden, ist noch nicht entschieden. Die Behörde von Oberweningen reicht beim Regierungsrat Rekurs gegen die neue Routenführung ein. Sicher allerdings ist, dass der langjährige Buschauffeur Ernst Volkart nicht mehr dabei ist. Er ist kürzlich pensioniert worden.

Laut wird es in Rümlang wohl noch länger bleiben: Das Zürich Openair schafft dieses Jahr gleich zwei Rekorde – an Lärmklagen (etwa 50) sowie an Besucherinnen und Besuchern (82000; Vorjahr: 65000).

Der Dorfladen Spar in Schöfflisdorf wird umgebaut. Neu ist die integrierte Poststelle jetzt bedient.

Die Behörden im Wehntal sind wieder komplett. Als Nachfolger für den parteilosen Daniel Knecht wird Michel Flach (SVP) gewählt. Auch die Schulpflege der Schule Wehntal hat ein neues Mitglied. Für den zurückgetretenen Stefan Cachat nimmt Marco Heusser Einsitz. (red)