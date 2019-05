Stadt erfragt die Wünsche auch online

Für den Bülacher Stadtrat ist unbestritten: Er will bis ins Jahr 2022 die Planung für ein neues Kultur- und Begegnungszentrum abgeschlossen haben. Damit möchte er einem Wunsch aus der Bevölkerung entsprechen, der in der Stadtwerkstatt «Begegnungsorte und Treffpunkte» vom März 2018 geäussert wurde. Dieser Wunsch war verbunden mit der Bitte, die Politik möge das Anliegen ernst nehmen.

Auf vergangenen Samstag hat die Stadt deshalb erneut eine Stadt-Werkstatt organisiert, die sich ganz dem Thema Kultur- und Begegnungszentrum widmete.

Nach der realen die virtuelle Beteiligung

Über hundert Personen aus Vereinen und Politik, Kulturschaffende und weitere Interessierte, diskutierten Vorstellungen und Erwartungen an ein Kultur- und Begegnungszentrum in Bülach. Zudem waren fast die Hälfte des Gemeinderats und die Mehrheit des Stadtrats anwesend.

Bülacherinnen und Bülacher, die nicht dabei sein konnten, werden im Juni die Möglichkeit erhalten, an einer online-Umfrage teilzunehmen, die auf der Website der Stadt aufgeschaltet wird.

Gastronomie, Events und Werkstatt

In der Werkstatt vom Wochenende wurde das Wunschbild eines Kultur- und Begegnungszentrum bereits etwas konkreter. Zu Beginn der vierstündigen Veranstaltung gab es eine Ausstellung über Kultur- und Begegnungszentren in anderen Schweizer Städten, deren Angebote, Raumprogramme und Finanzierungschlüssel. In Kleingruppen diskutierten die Teilnehmenden anschliessend das gewünschte Angebot für Bülach, das Raumprogramm und den idealen Standort. Klar wurde dabei: Ein solches Kultur- und Begegnungszentrum soll sich an verschiedene Generationen richten und niemanden ausschliessen.

Gefragt ist ein kulinarisches Angebot, das auch unter der Woche für einen lebendigen Treffpunkt sorgt. Die Teilnehmenden wünschten sich einen Veranstaltungsraum für 300 bis 500 Personen. Ebenso seien kleinere, multifunktionale Räume vorzusehen. Eine Ausstellung, eine kleinere Werkstatt und Veranstaltungen, wie sie heute in der «Kantine» stattfinden, sollen möglich sein.

Areale Herti, Sonnenhof und Stadthalle im Fokus

Beim Aussenraum ist eine grosszügige und parkähnliche Anlage mit Spiel- und Verpflegungsmöglichkeiten vielen Teilnehmenden wichtig. Auch in Sachen herrschte grosse Einigkeit: Das neue Kultur- und Begegnungszentrum soll zentral gelegen sein. Im Fokus standen bei den Teilnehmenden die Areale Herti, Sonnenhof und Stadthalle.

Stadt prüft Standorte bis anfangs 2020

Die Stadt-Werkstatt sowie die Resultate der kommenden online Umfrage werden ausgewertet und verschiedene Varianten eines Raumprogramms erstellt. Bis anfangs 2020 möchte die Stadt die möglichen Standorte geprüft haben. Im Frühling 2020 folgt dann eine zweite Stadt-Werkstatt zum Thema.

Danach geht das Projekt in den politischen Prozess mit Stadtrat und Gemeinderat. Anschliessend werden die Bülacherinnen und Bülacher an der Urne über das «Kultur- und Begegnungszentrum» befinden. (red)