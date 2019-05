Stadt rechtfertigt Bussen für Zeitungsverträger

Die Stadt Bülach kennt kein Pardon. Sie hält an den beiden Bussen fest, welche sie gegen den Zeitungsverträger Ivan Richner ausgesprochen hat, weil dieser beim Ausüben seiner Tätigkeit mit seinem Elektroroller an der Feldstrasse frühmorgens auf dem Trottoir gefahren ist.

«Ich verstehe grundsätzlich, dass aufgrund der Schlagzeilen in den Medien die Busse morgens um 4 Uhr als kleinlich und unnötig angesehen wird», sagt Sicherheitsvorsteher Daniel Ammann. Es dürfe jedoch nicht vergessen werden, dass um diese Zeit die Strassenbeleuchtung ausser Betrieb sei. Die Gefährdung der Fussgänger sei von daher noch grösser als bei Tageslicht. Zudem mündeten diverse Einfahrten in die Feldstrasse. Der einbiegende Autofahrer rechne nicht mit einem Roller auf dem Trottoir. Dem Gebüssten stehe es natürlich frei, die gegebenen Rechtsmittel zu ergreifen –sprich Einsprache zu erheben.

Leser springt in die Bresche

Doch das dürfte für Richner gar nicht mehr nötig sein. Blick-Leser Sanjee Sathasivam, die Zeitung hatte den Fall am Mittwoch publik gemacht, will die beiden Bussen von je 100 Franken übernehmen. «Ich finde es eine Frechheit, dass jemand, der so hart arbeitet, wegen einer Bagatelle bestraft wird», sagt er. Er und seine Arbeitskollegen wollen die 200 Franken bezahlen. Denn: «Jeden Morgen, wenn wir zur Arbeit kommen, sind die Zeitungen bereits da. Alle Verträger leisten eine tolle Arbeit – bei Wind und Wetter. Das schätzen wir sehr», sagt Sathasivam.

Wäre Richner im offiziellen Auftrag der Post unterwegs, wäre er nicht mit den Verkehrsregeln in Konflikt geraten. Dank einer Spezialbewilligung des Bundes dürfen Pöstler gemäss Ammann mit dem Roller auf dem Trottoir, in Fussgängerzonen und Einbahnstrassen fahren, um Briefkästen zu erreichen. Von der Sonderregelung profitieren sie auch bei der Helmtragpflicht. Diese ist für sie bei der Haus- zu Hauszustellung aufgehoben. Sie dürfen jedoch nicht schneller als 25 km/h fahren. Das Befahren muss jedoch mit der nötigen Vorsicht gegenüber Fussgängern erfolgen. Richner arbeitet allerdings nicht direkt für die Post, sondern ist lediglich im Auftrag einer ihrer Tochterfirmen unterwegs.

56000 Franken Bussen

Zum Verhängnis wurde Richner eine Kamera, welche die Einbahnstrasse in der Feldstrasse überwachen soll. Laut Ammann reagiert sie auf Nummernschilder in Bewegung. Die automatische Verkehrsüberwachung spülte der Stadt letztes Jahr rund 56000 Franken in die Kasse. Weitere Kameras seien derzeit nicht geplant. (Zürcher Unterländer)