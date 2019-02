Stadtblatt Bülach erscheint bis auf Weiteres nur alle zwei Wochen

Am 14. September ist das Stadtblatt Bülach zum ersten Mal erschienen. In der Erstausgabe hiess es: «Das Stadtblatt liegt in Zukunft jede Woche kostenlos in allen Bülacher Haushalten und Firmen. Mit Informationen rund um unser schönes Büli.» Initiant Andreas Nievergelt sprach damals von einem «hoffentlich langfristigen» Abenteuer.

Die Zeitung erscheint jeweils Freitags. In der gestrigen Ausgabe verkündete Nievergelt auf der Titelseite:«Das Stadtblatt erscheint neu zweiwöchentlich.» Der Grund dafür: «Wenn sich Einnahmen und Ausgaben längerfristig nicht mindestens die Waage halten, muss man etwas ändern.» Gegenüber dem «Zürcher Unterländer» führt der Initiant aus: «Ohne zusätzliche Werbeeinnahmen könnten wir noch weitere sechs Monate im Zwei-Wochen-Rhythmus erscheinen.» Mit zusätzlichen Werbe- und Gönnereinnahmen würde er aber gerne wieder auf eine wöchentliche Publikation umsteigen.

Inserate decken Kosten nicht

Die Einnahmen durch Inserate haben die Ausgaben für Herstellung, Druck und Verteilung der Zeitung also bis jetzt nicht gedeckt. «In den ersten Wochen des neuen Jahres konnten wir erfreulicherweise bereits zahlreiche Jahresverträge abschliessen.» Dies reiche aber nach wie vor nicht.

Der Wunsch von Andreas Nievergelt ist, dass das Stadtblatt weiterhin gratis in alle Briefkästen von Bülach verteilt wird. Deshalb wendet er sich nun an an die Bewohnerinnen und Bewohner: «Freiwillige Gönnerbeiträge würden uns sehr helfen.» Wie kommt das bei der Bevölkerung an? «Es gab bereits sehr erfreuliche Beiträge. Wir sind im Moment bei rund 1500 Franken.» Er fände es schön, wenn mindestens 1000 Bülacherinnen und Bülacher das Stadtblatt unterstützen würden.

Wülser fühlt sich bestätigt

An der Gemeinderatssitzung vom 5. November reichte Daniel Wülser (GLP) einen Vorstoss ein. Er verlangte vom Stadtrat, zu prüfen, ob die amtlichen Mitteilungen von Bülach inskünftig auch im Stadtblatt publiziert werden sollen. Dieses gehe an alle 9921 Bülacher Haushalte und damit an Bürger aller Schichten, auch solche, die sich eine abonnierte Zeitung nicht leisten könnten. Der «Zürcher Unterländer» dagegen erreiche – abgesehen von der Grossauflage am Donnerstag – nur 25 Prozent der Bülacherinnen und Bülacher.

Auch wenn sein Postulat damals nicht an den Stadtrat überwiesen wurde, sieht sich Daniel Wülser weiterhin bestätigt. «Als ich gelesen habe, dass das Stadtblatt Bülach ab sofort nur noch alle zwei Wochen erscheint, fühlte ich mich in meiner Meinung bestärkt.» Für ihn ist klar: «Wir können die Zeitung mit den amtlichen Mitteilungen retten.» Das Ziel sei, dass am Freitagabend alle Bewohnerinnen und Bewohner von Bülach auf dem dem gleichen Informationsstand sind. «Das ist nur mit dem Stadtblatt möglich.» Der GLP-Gemeinderat hält deshalb auch nichts von der Idee, die amtlichen Mitteilungen nur noch auf Online-Plattformen zu publizieren. «Das würde ein in einem riesigen Shitstorm enden. Vor allem die älteren Leute würden sich darüber ärgern.» (Zürcher Unterländer)