Stadtplatz für halbe Million weniger gebaut

Rund 3,9 Millionen Franken hatten die Klotener in einer Abstimmung an der Urne im Mai 2014 bewilligt. Zweieinhalb Jahre später, im November 2016, bekamen sie dafür ein schmuckes Pflaster samt Brunnen, Bäumen und modernster Beleuchtungsmöglichkeiten in der Stadtmitte.

Was bei der damaligen Einweihungsfeier des Stadtplatzes noch niemand so genau wusste: Der neue Treffpunkt in Klotens Mitte stellt auch preislich ein Grund zum Feiern dar. Denn letztlich hat die Stadt «nur» rund 3,3 Millionen Franken aufwerfen müssen. Das sind fast 15 Prozent weniger als budgetiert waren. In Franken ausgedrückt, ergibt das einen Minderaufwand von rund 575 000 Franken gegenüber dem einst beantragten Kredit.

Zweiteiliger Brunnen billiger

Die Kosten hätten vor allem dank guten Vergabeerfolgen, aber auch Optimierungen des Projektes insgesamt, tief gehalten werden können, schreibt der Stadtrat nun zur Bauabrechnung. Einsparungen im sechsstelligen Bereich gab es konkret bei den Gartenarbeiten (-126 000 Franken), was auf Vergabeerfolge bei den Aufträgen zurückzuführen sei, heisst es weiter.

Dazu gehört der neue Brunnenkörper auf dem Platz, der durch die reduzierte Abmessung und die Teilung in zwei Elemente günstiger angeschafft werden konnte. Zudem musste die Abdichtung der Tiefgaragendecke der Überbauung Square (-21 000 Franken) nur punktuell bei einzelnen Berührungspunkten instand gestellt werden und bei den Fundationsschichten gabs viel weniger Aufwand (-118 000 Franken) als zunächst eingeplant worden war. (Zürcher Unterländer)