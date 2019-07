Stadtrat soll Glimmstängel auf Spielplätzen verbieten

Es ist das stärkste Mittel, welches den Politikern im Stadtparlament zur Verfügung steht: die Motion. Damit will Belinda Mastev (Grüne) das Passivrauchen einschränken. Und zwar auf allen öffentlichen Spiel- und Sportplätzen der Stadt Kloten. Geht es nach der erst kürzlich ins Stadtparlament nachgerückten Gemeinderätin, so müsste der Stadtrat künftig dafür sorgen, dass Kinder an besagten Orten nicht durch rauchende Personen zu Schaden kommen können.

Mastev, selber als pädagogische Leiterin im Kinderbetreuungsbereich tätig, formuliert es in ihrer Motion so: «Der Stadtrat erlässt ein generelles Rauchverbot auf allen öffentlichen Spiel- und Sportplätzen in Kloten. Er erarbeitet eine Strategie zur Umsetzung und leitet die notwendigen Massnahmen zur Durchsetzung des Verbotes ein.» Dass Rauchen Schäden verursache, sei schliesslich allen bekannt. Ebenso das Problem des Passivrauchens. Insbesondere für Kinder mit noch nicht voll ausgewachsenen Organen, entsprechenden Atemwegen und einem schwächeren Immunsystem stelle der Tabakrauch eine Gefahr dar.

Stummel sind Sondermüll

Die Grüne weist zudem auf die Gefahr hin, die in Zigarettenstummeln auf Spielplätzen lauern. Viele Chemikalien und bis zu 50 krebserregende Gifte seien darin enthalten. Die Weltgesundheitsorganisation WHO habe daher Zigarettenstummel als Sondermüll deklariert. «Dieser Sondermüll gehört nicht auf Spiel- und Sportplätze», schreibt Mastev. Es liegt nun am Parlament, die Motion zu beraten. Stimmt die Mehrheit der 32 Klotener Abgeordneten dafür, ist der Stadtrat umgehend verpflichtet, die Forderung umzusetzen. (Zürcher Unterländer)