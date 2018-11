Stadtrat treibt Entwicklung des Steinacker-Areals voran

Rund sechzig Interessierte haben an diesem ersten Workshop teilgenommen, welcher die Zukunft des Gebietes Steinacker in Kloten zum Thema hatte. Wie die Stadt Kloten mitteilt, sei das Ziel des Anlasses gewesen, die Bedürfnisse der Betroffenen, der Glattalbahn aber auch der öffentlichen Hand zu koordinieren und letztendlich in einem Zukunftsbild zu erfassen. Das Gebiet Steinacker ist gemäss Mitteilung ein wichtiger Pfeiler des Arbeitsstandorts Kloten.

Das Gebiet ermögliche enorme Entwicklungen, die in den letzten Jahrzehnten allerdings nur sehr zurückhaltend genutzt wurden. Sowohl die rasanten Veränderungen in der Gesellschaft und der Arbeitswelt, aber auch grosse Infra­strukturprojekte wie die Glattalbahn-Verlängerung oder der Hochwasserschutz Altbach würden Auswirkungen auf den Standort Steinacker zeitigen. Der seit Februar 2018 festgesetzte regionale Richtplan bezeichnet das rund 50 Hektaren umfassende Gebiet deshalb als Transformationsgebiet, in welchem neben Arbeiten neu auch Wohnen möglich sein kann.

«Zukunftsorientierte Atmosphäre»

Um auf diese Herausforderungen vorbereitet zu sein und die Möglichkeiten einer Transformation auszuloten, diskutierte der Stadtrat zusammen mit den interessierten Personen am vergangenen Samstag die Rah­menbedingungen, Chancen und Risiken einer solchen Entwicklung. Der Stadtrat und die Planungsexperten konnten dabei einige Erkenntnisse gewinnen und in intensiven Gesprächen die naturgemäss sehr unterschiedli­chen Interessen der Betroffenen erkunden und aufnehmen.

Der Workshop fand laut Stadtrat in einer «sehr konstruktiven und zukunftsorientierten Atmosphäre» statt, was ihn bestärkte, zusammen mit Eigentümern und Gewerbetreibenden den weiteren Prozess zu beschreiten.

Aus den gewonnenen Erkenntnissen dieses ersten Anlasses würden nun durch den Stadtrat, die Verwaltung sowie die Expertinnen und Experten Entwicklungsmöglichkeiten für das Gebiet Steinacker erarbeitet, welche am zweiten Zusammentreffen, welches für den 4. Februar 2019 geplant ist, dis­kutiert und bewertet werden. Ziel ist es, nach insgesamt drei Workshops ein gut abgestimmtes und robustes Zukunftsbild für das Entwicklungsgebiet präsentieren zu können. (red)