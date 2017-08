Stadtzürcher Traditionsfirma zieht aufs Land

Die Montageaktion eines Hallenkrans in der Industriezone von Dielsdorf sieht etwas sonderbar aus: Neben einem riesigen grauen Lagerkomplex sticht der Auslegearm eines Pneukrans hoch in den Himmel und hebt durch ein Loch im Hallendach dort drin tonnenschwere rote Teile in die Höhe. Ein paar Arbeiter blicken von aussen gebannt durch die offenen Tore in die Halle. Unter dem Dach bringen Spezialisten die Kranteile in Position.

Von unten beäugt Philipp Vassalli jeden Handgriffe der Arbeiter. Er ist Geschäftsführer des Umzug-, Transport- und Logistikunternehmens Welti-Furrer. Dass er zur Anlieferung und Montage eines neuen Hallenkranes eigens aus Zürich angereist ist, zeigt wie wichtig dieses Projekt für die Firma ist. «Das hier ist ein neuer Meilenstein für uns», sagt er. Aus dem Rohbau an der Biologiestrasse in Dielsdorf soll nämlich nicht irgend ein Industriebau werden, sondern der neue Firmenhauptsitz des Stadtzürcher Traditionsunternehmens.

1838 im «Dörfli» mit Pferden und Fuhrwerken angefangen

Die Anfänge von Welti-Furrer reichen zurück ins Jahr 1838 und liegen an der Gräbligasse im Niederdorf, wo die Firmengründer einst Pferde samt Fuhrwerk vermieteten. Daraus hat sich bis heute ein stattliches Unternehmen entwickelt, das nun von der Stadt aufs Land zieht. Der Umzugstermin der ganzen Verwaltung samt Geschäftsleitung und weiteren Angestellten ist auf Mai 2018 geplant. Das bedeutet für den Standort Dielsdorf einen beachtlichen Zuwachs von rund 150 Arbeitsplätzen. Geschäftsführer Vassalli gibt zu bedenken, dass solche Grundstücke für Industriebauten, die genug gross, bezahlbar und zugleich gut erschlossen seien, nicht leicht zu finden seien. Ausserdem habe die Bahnhofsnähe in Dielsdorf auch im Hinblick auf die Erreichbarkeit der neuen Arbeitsplätze für die Angestellten eine wichtige Rolle beim Kauf des Areals gespielt. «Und wir pflegen auch eine gute Zusammenarbeit mit den Behörden vor Ort», lobt Vassalli die Dielsdorfer.

Zwar habe man das jetzt überbaute Grundstück der Syngenta schon 2011 übernommen, aber eine aufwändige Altlastensanierung hätte das Bauvorhaben von Welti-Furrer erst jetzt zugelassen. Dafür sei das Baubewilligungsverfahren dann sehr speditiv behandelt worden, so dass am neuen Hauptstandort der Firma jetzt – nur ein Jahr nach Baueingabe – ein erster Teil fertiggestellt werden könne.

Neuer Lagerkran arbeitet 24 Stunden ganz selbständig

«Nun haben wir einen wichtige Schritt gemacht», ist der Geschäftsführer froh, als der 34 Tonnen schwere Hallenkran montiert ist. Im September soll die Halle, die bis unters Dack komplett mit 20-, 25- und 40-Fuss-Containern gefüllt werden kann, in Betrieb genommen werden. Dieses System bietet mehr Kapazitäten, als wenn Mittelgänge für den Einzelzugriff zu jedem Container frei blieben. Bis zu 400 Blechcontainer können so eingelagert werden. Der Kran wird 24 Stunden autonom arbeiten und jeden Container nach Bestellung zum richtigen Zeitpunkt am gewünschten Tag zum Abtransport bereitmachen und vorne an der Zufahrt ausspucken. «Es wird die grösste vollautomatische Containerhalle der Schweiz sein», sagt Vassalli stolz.

Insgesamt umfasst das neue Firmenareal gleich neben dem Schweizer Hauptsitz einer bayrischen Nobelkarossenschmiede im Bezirkshauptort Dielsdorf eine Fläche von 30 000 Quadratmetern, was etwas mehr als vier Fussballfeldern entspricht. Ebenfalls hier angesiedelt, wird ein Kunstlager, dessen Rampe mit einer Sicherheitsschleuse für zwei ganze Lastwagen versehen wird. Dieser besondere Betriebsteil wird am neuen Hauptsitz als letztes fertiggestellt sein und voraussichtlich ab Juli nächsten Jahres erste Bilder, Statuen und Skulpturen aufnehmen können.

Wenn im nächsten Frühling die Mitarbeiter von Welti-Furrer erstmals nach Dielsdorf zur Arbeit gehen, verwaist der bisherige Hauptsitz an der Pfingstweidstrasse in Zürich aber nicht ganz. «Wir werden dort weiterhin für die City-Logistik präsent sein, um nah am Kunden zu bleiben». (Zürcher Unterländer)