Städtliabig gehört zum Sommerprogramm

Der Veranstalter des 5. Städtli­abends vom Freitag, der Verkehrsverein Eglisau, passte sich im letzten Moment den meteorologischen Verhältnissen an. Der Himmel war grau, bis in den frühen Abend regnete es. «Um 17 Uhr, also eine Stunde vor Beginn des Festes, gingen wir noch einige Festzelte kaufen, um den Be­suchern Sitzgelegenheit zwar draussen, aber trotzdem im Trockenen zu bieten», erklärte Gebi Tanner, Verkehrsvereinspräsident und Leiter Technische Betriebe der Gemeinde.

Im Nu hatten flinke Hände die weissen Zelte aufgebaut, der Städtliabend konnte beginnen. Ausgerüstet mit Schirmen und Regenjacken flanierten die Besucher, vorwiegend Einheimische, die rund 160 Meter lange Untergasse auf und ab.

Kulinarisch gab es für jeden Geschmack etwas: Kebab, Fischchnuschperli, Crêpes salzig und süss, Paella, Cremeschnitten von der Konditorei Nachtwächter und natürlich das Eglisauer Vivi- Kola lockten die Gäste.

Später drehten die sechs Musiker und die Sängerin der Coverband Trade Mark auf. Mit Rockmusik aus den 1960er- und 1970er-Jahren sorgten sie für Unterhaltung, und die Kinder tanzten vor der Bühne zu den fetzigen Klängen. 60 Songs hatten die Musiker für fünf Stunden parat. Es war eine der Anforderungen an die Band, über ein Repertoire zu verfügen, das für mehrere Stunden ausreichte.

Läden zu Festlokalen umfunktioniert

Als es eindunkelte, wurde es ­gemütlich, die Gäste sassen in den Festzelten. Viele Besucher fanden sich auch in den Restaurants und Läden zum gemütlichen Essen und einem Glas Wein ein. So hatten Ruth Meier und Erika Schweizer ihr Nähatelier in ein gemütliches Beizli umfunktioniert. Die Nähmaschinen, ­farbigen Fadenrollen und Wollknäuel als Kulisse schufen eine heimelige Atmosphäre, welche die Gäste ansprach.

«Ich freue mich, dass die Menschen sich in unserem Nähatelier wohlfühlen», sagte Ruth Meier. Draussen standen die drei Brüder Hannes, Florian und Mischa Meier hinter dem Fischchnusperlistand und bereiteten das begehrte Abend­essen zu.

Am frühen Abend kamen Familien mit Kindern, es folgten viele Besucher, die ein gutes Glas Wein in Gesellschaft mit Freunden schätzen. Gisela und Walter Matzinger verbrachten mit Vereinskameraden und Freunden einen schönen Abend. «Wir geniessen das Dorfleben und treffen uns gerne mit Freunden und Nachbarn», sagte der gebürtige Eg­lis­auer Walter Matzinger. Für viele Einheimische ist der Städtli­abend bereits ein fester Programmpunkt des Sommers.

«In den letzten Jahren kamen bei schönem Wetter jeweils bis zu 900 Menschen an den Städtli­abend, diesmal hielt wahrscheinlich die kühle Witterung etliche Gäste von einem Besuch ab», ­sagte der Vereinspräsident Gebi Tanner. Dennoch zeigte er sich zufrieden: «Jene, die dabei waren, genossen das kleine, aber feine Fest. Wir schätzen, dass etwa 500 Besucher den Weg in die Untergass gefunden haben. Die letzten machten sich erst um Mitternacht auf den Heimweg», sagte Tanner.

Der Städtliabend ist einer von ungefähr 40 Anlässen jährlich, welche das Kultur- und Gesellschaftsleben der festfreudigen Eglisauer bereichern. (Zürcher Unterländer)