Stärkung des Zentrums von Bülach

Die grosse Bedeutung des Zentrums Bülachs und des Kleingewerbes sei im Rahmen des 2017/18 durchgeführten Stadt- und Quartierentwicklungsprozesses bestätigt worden, heisst es in einer Medienmitteilung. Das Zentrum von Bülach sei das Bindeglied zwischen den alten und den neuen Quartieren im Norden und Süden. Das Herz bilde die Altstadt. Das Zentrum sei ein Ort um sich zu begegnen, zu arbeiten und die Freizeit zu geniessen. In die gleiche Richtung zielt die Wirtschaftsstrategie 2018-2022, welche der Stadtrat im September 2017 verabschiedet hat. Stadtpräsident Mark Eberli sei überzeugt, zusammen mit «bülachSTADT» über die nötige Kraft zu verfügen, um Bülachs Zentrum nachhaltig zu stärken, heisst es weiter.

Mit der Leistungsvereinbarung soll die erfolgreiche Zusammenarbeit auf eine neue Basis gestellt werden. Sie will regeln, welche Leistungen zu erbringen sind. Der Verein «bülachSTADT» verpflichte sich eine professionelle Marketing-Strategie und –Organisation aufzubauen. Dies mit dem Ziel, Bülachs Zentrum vom Bahnhof bis zum Untertor, inklusive Bahnhof- und Kasernenstrasse, zu stärken. Die Stadt Bülach zahlt dafür jährlich 55 000 Franken – vorbehältlich der Budget-Genehmigung durch den Gemeinderat. Die Leistungsvereinbarung ist rückwirkend per 1. Juli 2018 in Kraft getreten.

