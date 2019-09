Stahl und Beton wird durch Holz ersetzt

In Wallisellen wächst derzeit das schweizweit erste Hochregallager aus Holz in die Höhe. Es wird das bestehende Lager der Winterhalter Fenner AG ersetzen. Die Firma beliefert als führender Elektrogrosshändler der Schweiz die Kunden zweimal täglich und bietet dabei ein 220000 Artikel umfassendes Handelssortiment an. Diese Woche wurden die letzten Dachelemente montiert, sodass der Rohbau nun vollständig ist. Das dabei verbaute Fichtenholz aus nachhaltiger Waldwirtschaft speichert rund 1500 Tonnen CO2.

Bereits bei der Planung des Ersatzbaus für die bestehenden Lagerräumlichkeiten setzten die Bauingenieure und Planer der Firma Brühwiler AG aus Gossau SG auf den Baustoff Holz. «Schon vor Beginn der Klimadebatte in der Schweiz hatten wir eine Vorreiterrolle inne», sagte Gesamtprojektleiter Markus Brühwiler. Und er ergänzt, dass auf der gesamten Dachfläche des aus eine Photovoltaikanlage installiert wird. Deren Leistung decke den gesamten Eigenbedarf des Hochregallagers ab. Der Werkstoff Holz habe die Anforderungen an die Tragsicherheit, die Beständigkeit oder den Brandschutz vollständig erfüllt. Und dank den präzis vorgefertigten Bauteilen und der Vormontage zu grossformatigen Teilstücken konnte die Konstruktion schnell montiert werden.

Beachtliche Masse

Lange Zeit wurden neue Holzbauten in der Schweiz aufgrund der Brandschutzvorschriften nur dann bewilligt, wenn das Gebäude nicht mehr als zwei Geschosse aufwies. 2015 traten dann neue Brandvorschriften in Kraft. Nun dürfen Holzbauten in allen Grössen und Nutzungskategorien errichtet werden.

Gesamtprojektleiter

Eindrücklich sind die Zahlen des Walliseller Hochregallagers: Die Konstruktion ragt ab Bodenplatte 22 Meter in die Höhe. Rund 1500 Kubikmeter Fichtenholz wurden von einer Bündner Holzbaufirma zusammengeschraubt und aufgerichtet. «Zeitgleich konnte man bis zu elf Zimmermänner herumklettern sehen», erklärte Max Jucker. Er ist Leiter Arbeitsssicherheit bei Winterhalter Fenner AG. Zuweilen habe auf der Baustelle gar der Bündnerdialekt vorgeherrscht, sagte er und schmunzelt. Die Totallagerfläche beträgt 10 000 Quadratmeter mit einem Volumen von 30 000 Kubikmetern. Das Lager bietet Platz für 6000 Paletten und 1500 sogenannten Kassetten, Behälter mit den Massen zwei Meter auf 80 Zentimeter.

Schwieriger Baugrund

Eine für das Verankern des Gebäudes ungünstige Bodenbeschaffenheit führte zu einer Bauverzögerung von rund sechs Monaten. Auch auf das Grundwasser musste Rücksicht genommen werden. Erfreut schauen die Bauherrschaft und die Planer nun aber auf die geplante Eröffnung Mitte 2020. «Die Konstruktion aus Holz ist robuster als vergleichbare Stahlkonstruktionen», sagte Holzbauingenieur Christoph Angehrn von der Kolb AG in Romanshorn. «Dank der fortschrittlichen und preiswerten Bauweise wird dieses Hochregallager aus Holz wohl nicht mehr lange das Einzige bleiben.»