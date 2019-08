Stararchitekt Mario Botta setzt sich für Kunstwerk in Opfiker Badi ein

So schnell kann es gehen: Die Opfikerin Martha Bächer reichte am Montag letzte Woche eine Petition mit 393 Unterschriften ein, die sich dafür aussprechen, die Malerei des verstorbenen Künstlers Victor Bächer im Frei- und Hallenbad Bruggwiesen zu erhalten.

Am Morgen darauf besprach der Stadtrat das Begehren – und entschied, nicht weiter darauf einzutreten. Für Bächer stand aufgrund der kurzen Reaktionszeit fest, dass der Stadtrat seine Entscheidung bereits im Vorfeld gefällt habe und dabei «eine krasse Missachtung von öffentlichen Anliegen zum Ausdruck» bringe.

Der Opfiker Stadtrat verteidigt sich: «Wir haben die Petition am 20. August besprochen und Beschluss gefasst, einen Tag nach deren formeller Abgabe. Dass unsere Meinungsbildung nicht fundiert und allzu kurzfristig erfolgt sei, ist eine Fehlinterpretation – wir kannten den Inhalt der Petition ja schon seit mehreren Wochen.»

Doch «Kunst am Bau»

Nachträglich erhält die Petition auch Unterstützung von Stararchitekt Mario Botta. Er gilt als einer der weltweit berühmtesten Schweizer Architekten; zu seinen grössten Bauten gehören die Stadt- und Landesbibliothek in Dortmund, das Museum of Modern Art in San Francisco oder auch das Museum Tinguely in Basel.

Er ist der Ansicht, dass das Werk von Victor Bächer im Frei- und Hallenbad Bruggwiesen als «Kunst am Bau» und nicht als «Malerei» zu betrachten sei. Dies hielt er in einem Brief an den Stadtrat, an die Objektbaukommission und das Baukollegium mit Datum 23. August fest. Was er vom Entscheid des Opfiker Stadtrates halte, wollte er auf Anfrage dieser Zeitung nicht weiter kommentieren.

«Der Brief von Mario Botta lag uns zum Zeitpunkt der Beschlussfassung nicht vor», hält Stadtrat Valentin Perego fest. Da der Brief sich darauf beschränke, Bottas Unterschrift zu bekräftigen und die Forderungen der Petition zu unterstützen, könne dies keine Änderung der Haltung des Stadtrates begründen.

Es bleibt also dabei: Die Einfassungen der Becken werden künftig in einem warmen, zurückhaltenden Farbton in Erscheinung treten. Die Arbeiten zur Sanierung des Betons im Frei- und Hallenbad beginnen im kommenden September.

Um dieses Werk des verstorbenen Künstlers Victor Bächer dreht sich der Streit. (Bild: Johanna Bossart)