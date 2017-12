Starpianist holt Klotener Kinder auf Bühne

Einen solchen Auftritt gibts für die Musikschüler nicht alle Tage: Toronto, Berlin, Philadelphia, Los Angeles, Seoul waren die letzten Stationen. Und nun würde der Weltklassemusiker also nach Zürich kommen. Der 35-jährige Chinese kündigte sich aber nicht für ein normales Konzert an, sondern viel eher für einen «Workshop-Auftritt» mit Konzertcharakter.

Hier gibt es eine Kostprobe von Lang Lang am Piano (Quelle: Youtube)

Der Musiker engagiert sich nämlich gezielt für den Klassik-Nachwuchs rund um den Globus und hat dazu auch eine eigene Stiftung sowie das Format «101 Pianists» ins Leben gerufen. Für den Auftritt in Zürich lud Lang Lang deshalb schon vor über einem Jahr genau 100 Kinder ein, um mit ihm in der Zürcher Tonhalle Piano zu spielen.

Die guten Kontakte des damaligen Klotener Musikschulleiters Peter Renfordt öffneten auch 17 Kindern und Jugendlichen aus Lufingen, Bassersdorf und Kloten die Türe zu diesem einmaligen Auftritt im Konzertsaal der renommierten Zürcher Tonhalle. Nebst den Musikschülern aus dem Zürcher Unterland waren auch Teilnehmer aus den Musikschulen des Konservatoriums Zürich sowie der Musikschule Zollikon auserkoren worden.

Das sei wohl einer dieser «Once-in-a-Lifetime-Momente», sagt Irene Weber, eine der Klavierlehrerinnen der Musikschule Kloten. Zusammen mit Rahel Brunner, Sevill Klöti, Duri Collenberg und Remo Kleiner hat sie die 17 glücklichen Unterländer Musikschüler vorbereitet. Schon bei den Proben mit dabei war gelegentlich auch eine Kamera des Schweizer Fernsehens. Monatelang wurde geprobt – allein, in kleinen Gruppen und einige Male auch mit allen 100 Musikschülern zusammen.

Doch dann drohte die ganze Mühe plötzlich umsonst gewesen zu sein. Wegen einer Entzündung in der linken Hand, musste der Meister seinen Auftritt in Zürich absagen. Statt im Frühling fand der grosse Abend mit «101 Pianists» und einem engagierten Lang Lang dann Ende Oktober statt. Inzwischen war das Tonhalle-Orchester wegen Umbauarbeiten vom angestammten Ort am See ins Maag-Areal im Zürcher Industriequartier umgezogen. Auf der Bühne des neuen Konzertsaals standen sodann 49 digitale Pianos und mittendrin zwei Flügel und der Meister.

Tipps vom Meister erhalten

Die Beteiligten Unterländer sind sich einig: «Das war ein toller Abend, der unvergessen bleiben wird.» Lang Lang habe sich Zeit für die Kinder genommen. So seien die einstudierten drei Stücke von Franz Schubert, Johannes Brahms und Wolfgang Amadeus Mozart nicht nur gespielt worden, sondern Lang Lang habe die Stücke eben auch besprochen, Tipps gegeben und mit den jungen Musikern auf der Bühne weiter dran gefeilt.

Die Idee zu «101 Pianists» stammt gemäss den Zürcher Veranstaltern von Lang Lang selbst, der damit junge Leute auf der ganzen Welt für die klassische Musik begeistern möchte. Ganz generell hätten Kinder, die das Klavierspiel erlernen wollen, selten die Gelegenheit, gemeinsam in einer Gruppe oder gar als Orchester aufzutreten. Der Chinese, der mit elf Jahren seinen ersten internationalen Preis gewann, war während eines Konzerts auf den Gedanken für solche «Workshop-Konzerte» gekommen. Damals habe er für eine Zugabe Schüler zu sich auf die Bühne geholt.

Man habe gemeinsam gespielt, was Lang Lang als grossartiges Erlebnis empfand, das er fortan auch andernorts ermöglichen wollte. Inzwischen ist daraus eine der Hauptaufgaben seiner Stiftung geworden. (Zürcher Unterländer)