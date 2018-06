Statt Bier ausgeschenkt, wird hier bald die Schule verwaltet

Im Restaurant Freihof in Rorbas wird in absehbarer Zeit nicht mehr gewirtet. Die Feldschlösschen-Reklame wird abmontiert und der Restaurant-Schriftzug übermalt. Die Gemeinde als Besitzerin der Liegenschaft hat die Suche nach einem neuen Pächter aufgegeben. Brigitte Benz hatte als letze Wirtin der Dorfbeiz Ende letzen Jahres das Handtuch geworfen – weil ihr die Kundschaft fehlte.

Nun wartet der Gemeinderat mit einer originellen Nachfolgelösung für das Lokal an der Zilacherstrasse auf: Er beabsichtigt das Gebäude umzubauen und zu renovieren und dann an die Schule Rorbas-Freienstein-Teufen zu vermieten. Die Schulpflege möchte im ehemaligen Gasthof die Verwaltung und Therapieräume unterbringen. «Der Verlust der letzten Dorfwirtschaft mag schmerzlich und bedauerlich sein.

Doch es ist eine Realität, dass ein Restaurant an dieser Lage und mit der veralteten Infrastruktur kaum rentabel betrieben werden kann», teilt der Gemeinderat mit. Auch Investitionen in eine Erneuerung der Infrastruktur wären noch lange kein Garant für einen wirtschaftlichen Erfolg gewesen.

Schulraum dringend benötigt

Die Schule ihrerseits kommt durch diese Lösung auf kostengünstige Weise zu mehr Schulraum ­– und solcher werde dringend benötigt, sagt Schulpflegepräsidentin Corinne Strebel Schlatter. «Wir haben seit Jahren steigende Schülerzahlen», erklärt sie. Durch den Umzug der Verwaltung vom heutigen Standort im Sekundarschulhaus in Freienstein nach Rorbas würde in Freienstein zusätzlicher Schulraum verfügbar. Der neue Standort im Freihof befände sich zudem in unmittelbarer Nähe des Rorbaser Primarschulhauses.

Wie der neue Schulraum in Freienstein genutzt werden soll, steht noch nicht im Detail fest. «Wir haben dazu eine Arbeitsgruppe gebildet», sagt Strebel Schlatter. Durch Raumrochaden sollen neue Gruppenräume entstehen, denn solche würden zurzeit fehlen an der Sekundarschule. Die Kosten für den Renovation und den Umbau des Freihofs werden von der Gemeinde Rorbas getragen. Die Schule würde sich «zu einem fairen Preis» einmieten, schreibt der Gemeinderat.

Gemeindeversammlung nötig

Wie hoch die Miete tatsächlich ausfällt, wollte Strebel Schlatter gestern noch nicht bekannt geben. «Der Mietvertrag ist noch nicht unterzeichnet», erklärt sie. Zunächst müssen die Stimmberechtigten dem Verpflichtungskredit für die wiederkehrende Ausgabe zustimmen. Dazu ist eine ausserordentliche Gemeindeversammlung nach dem Sommerferien geplant.

Der Freihof ist seit Ende der 1970er-Jahre im Besitz der Gemeinde. Seither hat das Restaurant acht verschiedene Pächter erlebt. Die meisten blieben nicht länger als ein bis drei Jahre. Brigitte Benz, die letzte Wirtin, hielt immerhin acht Jahre durch. Nach eigenen Aussagen war sie gut vernetzt im Dorf und wusste von jedem Stammgast, wie er sein Essen am liebsten mochte. Dennoch gelang es ihr nicht, über die Runde zu kommen. Nun werden im Freihof halt Schüler betreut statt Cordon Bleus gebruzzelt. (Zürcher Unterländer)