«Statt Gemeindeschreiber müsste mein Beruf Gemeindeleser heissen»

Herr Plüss, als stellvertretender Gemeindeschreiber in Niederhasli hat man von Ihnen bisher nicht viel gelesen. Sie haben den Hasli Night Run mitorganisiert und amtieren bis jetzt als Vereinspräsident des FC Oberglatt. Wird Oberglatt mit Ihnen die neue Unterländer Sportgemeinde?

Dominic Plüss: (lacht) Sehr gern. Sport verbindet und motiviert, ich sehe darin viele positive Aspekte. Wie stark ich das in Oberglatt beeinflussen kann, weiss ich noch nicht. Zum Vereinspräsidium muss ich aber sagen, dass ich spätestens per 2021 zurücktreten werde. Als Gemeindeschreiber muss ich alle Vereine gleich behandeln, und auch wenn ich glaube, dass ich diesen Interessenkonflikt als Vereinspräsident aushalten könnte, will ich gegenüber den anderen Vereinen transparent sein. Immerhin hat mich die Vereinsaktivität schon mit einigen Oberglatter Behörden vertraut gemacht, bevor ich die Stelle als Gemeindeschreiber übernahm.

Wird die Oberglatter Bevölkerung denn überhaupt etwas vom neuen Gemeindeschreiber merken?

Das hoffe ich! Der Gemeinderat hat für diese Amtsperiode Kommunikation nach innen und aussen als Legislaturziel definiert. Das heisst, ich will die Bevölkerung mehr informieren – über lokale Medien einerseits, aber auch über andere Kanäle. Die Website und der SMS-Service der Gemeinde sind schon gute Ansätze; vielleicht lässt sich auch über soziale Medien etwas aufgleisen, um jüngere Oberglatterinnen und Oberglatter zu erreichen. Zusammen mit Gemeindepräsident Roger Rauper, den ich als sehr innovativ wahrnehme, wird die Bevölkerung sicher merken, dass etwas geht.

Sie waren schon in Dielsdorf als stellvertretender Gemeindeschreiber tätig, bevor Sie 2012 in Niederhasli begonnen haben. Ist der Beruf des Gemeindeschreibers in all den Jahren derselbe geblieben?

Da hat ein grosses Umdenken stattgefunden. Früher war ein Gemeindeschreiber wirklich primär Schreiber: Er hat notiert, was Behörden diskutiert und entschieden haben. Das tut er auch heute noch. Vor allem aber liest er, weshalb er eigentlich «Gemeindeleser» heissen müsste. Da sich die juristischen Zusammenhänge komplett verändert haben und zahlreiche neue Gesetze dazugekommen sind, muss sich mindestens eine Person im Jura-Dschungel auskennen.

Nennen Sie ein Beispiel.

Nehmen wir die Pflegefinanzierung. Wir haben ein kantonales Pflegegesetz, ein Krankenversicherungsgesetz, ein Krankenleistungsgesetz. Das Pflegegesetz nimmt auf andere Gesetze Bezug, sodass man schnell den Überblick verlieren oder gar unterschiedliche Werte erhalten kann. Ich darf keine Berührungsängste haben. Das betrifft allerdings nicht nur die Juristerei, sondern auch andere gesellschaftlichen Entwicklungen.

Etwa?

Die Schnelllebigkeit der Medienlandschaft. Gemeindeschreiber müssen umdenken, weil das monatliche Mitteilungsblatt da eventuell nicht mehr ausreicht. Wir müssen uns fragen: Sind soziale Medien eine Möglichkeit? Sollen wir à la Trump über Twitter informieren? Sollen wir mit der Bevölkerung interagieren und aufnehmen, was sie über einen solchen Kanal mitteilt? Das sind Herausforderungen, die in unserem Beruf anstehen.

«Als Gemeindeschreiber ist Kommunikation mein wichtigstes Werkzeug – als Triage zwischen diesen Feldern, aber auch, um Transparenz zu schaffen.»

Wollen die Leute denn überhaupt mitreden?

Auf jeden Fall! Auch wenn die Stimm- und Wahlbeteiligung enorm tief ist, merken wir, dass das Interesse da ist, sich in vielen Bereichen einzubringen. Ein Hindernis ist zwar meistens die Komplexität einer Thematik; als Gemeindeschreiber ist es aber gerade meine Aufgabe, Informationen zu vermitteln.

Welche Fähigkeiten müssen Sie da mitbringen?

Ich bewege mich in einem Spannungsfeld zwischen Politik, Verwaltung und Bevölkerung. Kommunikation ist dabei mein wichtigstes Werkzeug – als Triage zwischen diesen Feldern, aber auch, um Transparenz zu schaffen. Wenn beispielsweise eine Strasse saniert werden und ein Teil der Bevölkerung plötzlich einen Umweg fahren muss, ist es wichtig, dass Betroffene rechtzeitig davon wissen. Einige Dinge – etwa die Einführung von Tempo 30 in einem Schulhausquartier – sind schneller nachvollziehbar als andere.

Das heisst, sowohl Behörden als auch Bevölkerung müssen viel Vertrauen in ihren Gemeindeschreiber haben.

Ja, auch weil ich als Gemeindeschreiber viel beeinflussen kann. Auch wenn letztlich die Behörden oder die Bevölkerung Entscheidungen treffen: Ich gebe Inputs, zeige Varianten und deren etwaigen Folgen auf. Zwar bringe ich Erfahrung mit, aber dieses Vertrauen werde ich mir in der neuen Gemeinde erarbeiten müssen. Weil dieses Vertrauen so wichtig ist, hatte Oberglatt auch eine Findungskommission für die Auswahl des neuen Gemeindeschreiber einberufen.

Müssen Sie als Gemeindeschreiber in jedem Dossier kompetent sein?

Das strebe ich an, aber gerade in grösseren Gemeinden ist das sehr schwierig. In Oberglatt kann ich alleine nicht alles abdecken, weshalb ich ein starkes Verwaltungsteam brauche. Dazu kommt die Unmöglichkeit, sich etwa im Baurecht oder Sozialrecht bis ins Detail auszukennen. Da muss ich ein grosses Grundverständnis mitbringen, um Gesetze lesen zu können. Wichtig ist nicht zuletzt zu verfolgen, was in anderen Gemeinden geschieht und welche Auswirkungen das auf unsere hat – weil das ja auch die Bevölkerung beschäftigt. Die regionale Zeitung zu lesen ist deshalb elementar.

«Es ist nicht möglich, sind im Baurecht oder Sozialrecht bis ins Detailauszukennen.»

Sie waren nun sieben Jahre in Niederhasli tätig, am 1. Februar wechseln Sie als Gemeindeschreiber nach Oberglatt. Was haben die beiden Gemeinden gemeinsam?

Beide sind sowohl vom Flughafen geprägt – mit allen Vor- und Nachteilen – als auch von der Stadt Zürich. Beide sind daher eher Schlafgemeinden. Das meine ich nicht wertend, aber beide Gemeinden kämpfen damit, dass Arbeit und Freizeit der meisten Leute in Zürich stattfinden; Oberglatt durch den Viertelstundentakt wohl noch etwas mehr. Gemeinsam ist auch der überkommunale Richtplan zusammen mit Niederglatt. Oberglatt hat da den Vorteil, dass ich als Sekretär bereits in diese Pläne involviert bin und viel Wissen mitbringe. Und zuletzt: Beide Gemeinden haben ein reges Vereinsleben.

Und was sind Unterschiede?

Niederhasli hat gegenüber Oberglatt den Vorteil, dass ein Dorfzentrum in Bahnhofsnähe sichtbar ist. Oberglatt hat zwei Zentren: jenes um den Bahnhof und jenes um Kirche und Gemeindehaus. Leben ins Dorf zu bringen, ist deshalb eine grosse Herausforderung. In Oberglatt leben viel mehr sozial schwächere Familien und solche mit Migrationshintergrund, wodurch höhere Soziallasten anfallen und weniger finanzielle Mittel für andere Projekte verfügbar sind. Dass sich Oberglatt eher am unteren Ende des Steuerfusses bewegt, bedeutet vor allem einen höheren Spardruck. Gegensteuer geben könnte man mit Grossfirmen, die sich in Oberglatt ansiedeln und viele Steuergelder einbringen.

Das klingt schwierig – was lockt Sie so sehr in diese Gemeinde?

Was die Verwaltung auf struktureller Ebene und die Kommunikation angeht, hat Oberglatt Optimierungspotenzial. Meine Vorgängerin Sandra Markovic und ihr Team sowie der neue Gemeindepräsident Rauper haben schon viel Schwung in die Gemeinde gebracht, das finde ich sehr spannend. Und: Ich kann neue Projekte angehen, was die Geschäftsverwaltung angeht, kann mich beispielsweise für ein papierloses Büro einsetzen. Davon redet man schon seit 25 Jahren, mit den neuen digitalen Möglichkeiten kommen wir dem Ganzen aber einen Schritt näher. Sicher hätte ich in einer reicheren Gemeinde mehr Möglichkeiten, um etwas zu bewegen. Aber ich freue mich auf die Herausforderung.

Dominic Plüss ist 37 Jahre alt und lebt seit einem Jahr wieder in Oberglatt. Aufgewachsen ist er in Oberhasli. Angefangen hat seine Karriere in Dielsdorf, wo er ab 2001 im Finanzbereich und später als stellvertretender Gemeindeschreiber tätig war. Nach einigen Jahren auf dem Bauamt in Steinmaur kam er im Februar 2012 nach Niederhasli. Dort übernahmt er die Stelle als stellvertretender Gemeindeschreiber.