Stau auf Flughafenautobahn

Wer am Dienstag im Morgenverkehr auf der Flughafenautobahn von Kloten nach Bülach unterwegs war, musste sich in Geduld üben: Weil auf Höhe Winkel kurz nach 7 Uhr zwei Fahrzeuge kollidierten, fing das grosse Warten an. Die verunfallten Autos blockierten beide Spuren, ein Vorbeikommen nicht möglich.

Nur Blechschaden

«Verletzt hat sich niemand», sagt ein Sprecher der Kantonspolizei Zürich. Es sei bei Sachschaden geblieben. Es dauerte fast zwei Stunden, bis der Verkehr wieder auf beiden Spuren rollen konnte.« Wir waren bemüht, die Überholspur möglichst rasch zu räumen», so der Sprecher der Polizei weiter.

Kurz nach 08.30 Uhr begann sich der Stau schliesslich aufzulösen, um 9 Uhr rollte der Verkehr wieder flüssig. (mcp)