Steigerung brachte keine Punkte

Am Sonntag hatte sich der Unmut der Zuschauer gegen die Klotener Spieler gerichtet, die gegen Winterthur eine nächste schwache Leistung gezeigt hatten. Gestern richtete sich der Zorn der Klotener Anhänger – und das waren ausser zehn Visper Fans alle Zuschauer im Stadion – gegen die Schiedsrichter. Das Duo Thomas Urban/Christophe Grossen zerpfiff den Match völlig. Die zehn kleinen Strafen gegen Kloten und die acht gegen Visp lassen vermuten, dass da mit harten Bandagen gekämpft worden wäre. Doch dem war definitiv nicht so.

Fünf kleine Strafen gegen Kloten, zwei gegen Visp im Mitteldrittel standen am Ursprung zwischen Sieg und Niederlage. Die Walliser erzielten schon im ersten Abschnitt zwei Treffer in Überzahl, sie schossen auch im zweiten Drittel zwei Powerplaytore und kamen so auf eine Auswertung von fast 50 Prozent. Kloten dagegen verpasste es nach dem 2:2, zu Beginn des Mitteldrittels in 83 Sekunden doppelter Überzahl einen Treffer zu markieren. Als seien die Schiedsrichter darüber erschrocken, dass sie Visp in doppelte Unterzahl versetzt hatten, schickten sie nachher fünf Klotener in Folge auf die Strafbank. Sehr selten war nachvollziehbar, weshalb. Visp kümmerte das wenig und schoss den vierten Treffer acht Sekunden vor Ablauf der zweiten Periode.

Monnets Chance

Als die Schiedsrichter dann im letzten Abschnitt den Versuch einer Kompensation starteten, gelang Kloten wieder kein Goal in Überzahl. Immerhin verkürzte Romano Lemm in der 56. Minute auf 3:4. Das brachte Hoffnung auf einen Punktgewinn zurück. Steve Kellenberger vergab eine grosse Chance nach 58 Minuten, Thibaut Monnet die letzte sehr gute 20 Sekunden vor Ablauf der 60. Minute. Er setzte den Puck über das Tor der Walliser, in dem Reto Lory bei zwei Pfostenschüssen von Ryan MacMurchy auch einiges Glück gehabt hatte.

Wären all die Spiele der letzten Woche – vor allem die Ergebnisse – nicht gewesen, könnten die Klotener die gestrige Niederlage besser akzeptieren. Denn die Leistung – zumindest bei numerischem Gleichstand – stimmte. Kloten benötigte nur 120 Sekunden, um aus dem 0:2 ein 2:2 zu machen, vorher hatte das Team für zwei Törchen drei Partien gebraucht. «Über die Schiedsrichter will ich nicht reden», sagte Trainer André Rötheli. «Wenn man vier Treffer in Unterzahl zulässt, war dieser Bereich nicht gut genug. Wir hatten zweimal die Chance mit zwei Mann mehr und nützten sie nicht.»

Kloten fand mit Adrian Brunner, Marco Lehmann und Romano Lemm endlich neue Torschützen, aber rutschte in der Tabelle weiter ab. Die nächsten Aufgaben werden nicht einfacher: Am Freitag folgt das Spiel in Pruntrut gegen das Topteam Ajoie, nach dem Cupmatch gegen Biel heisst der Gegner Olten.

Linien wieder neu formiert

Visp gewann zwei Tage nach dem 1:0 in Küsnacht über die GCK Lions auch den zweiten Match im Kanton Zürich mit einem Tor Differenz. Die Walliser haben nun fünf Siege aneinandergereiht. Auch dank der Klasse ihrer zwei Ausländer Dan Kissel und Mark van Guilder. Die hatten auch grossen Anteil am 4:3 nach Verlängerung über Olten. Gestern erzielte Kissel zwei Tore, dazu leistete er die Vorarbeit zu Tomas Dolanas 2:0.

Klotens Trainer André Rötheli hatte für das Spiel gegen Winterthur die Linien umgestellt, er tat es gestern erneut. Und was gut war: Er versuchte, solange es möglich war (und die Schiedsrichter es zuliessen), mit vier Linien Tempo und Druck zu machen. Thibaut Monnet, vorher gar überzählig, rückte in den ersten Block neben Patrick Obrist und MacMurchy. Die beste neue Lösung war, das Duo Lehmann/Lemm wieder zusammenzubringen. Lehmann mit seiner Schnelligkeit und Lemm mit seiner Kampfkraft können einiges bewirken.

Die Mannschaft hat trotz der Niederlage gezeigt, dass sie gewillt ist, die Lehren aus der verpatzten Woche zu ziehen. Die Leistung von gestern ist die Basis, die in jedem Spiel vorhanden zu sein hat. Dazu muss vor allem im Boxplay und im Powerplay noch mehr Wucht und Entschlossenheit hinzukommen (Stichwort Abpraller). (Zürcher Regionalzeitungen)