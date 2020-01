Steine verstecken als Online-Trend

Man findet sie am Wegrand, auf dem Spielplatz oder im Wald. Bunt bemalte Steine erobern die Schweiz. So wurden kürzlich auch in Embrach und Rorbas von Spaziergängern solche unscheinbaren Kunstwerke gefunden. Der Grund dafür: Immer mehr Schweizerinnen und Schweizer begeistern sich für das Hobby «Stein bemalen und verstecken». In der Schweiz ins Leben gerufen wurde dies von einem Paar aus Winterthur.

Als Evelyn und Stefan Truttmann letzten Frühling in Florida in den Ferien waren, stiessen sie in einem Nationalpark auf einen bemalten Stein, der auf der Rückseite mit einem Hinweis auf eine Facebook-Gruppe versehen war. Die beiden informierten sich, was es damit auf sich hat, und waren von der Idee, mit wenig Aufwand anderen eine Freude zu bereiten, begeistert.

Um die 41700 Mitglieder

«Wir fragten uns, ob dies in der Schweiz auch funktionieren würde», erzählt Stefan Truttmann. Mit Farben und Pinseln kehrten Sie in die Schweiz zurück, bemalten und versteckten um die 250 Steine und gründeten Mitte Juli 2019 die Facebook-Gruppe «CH rocks – Original». «Am Anfang hatten wir ein wenig Zweifel, weil die Schweizer doch ein wenig anders sind als die Amerikaner – sie lassen sich nicht so schnell für etwas begeistern.»

Darin hat sich das Ehepaar aus Winterthur aber getäuscht. Mittlerweile zählt die Gruppe um die 41700 Mitglieder. Allein in Bülach und in Embrach gibt es um die 80 Mitglieder. «Damit haben wir wirklich nicht gerechnet», sagt Evelyn Truttmann, die anfangs auf 200 Leute gehofft hat.

Beim «Steinebemalen» gibt es keine Grenzen.

Doch nicht nur Schweizer und Amerikaner haben das Hobby für sich entdeckt. Auch in Deutschland, Frankreich und Italien wird fleissig gemalt und versteckt. Richtig angefangen hat es 2015 mit der amerikanischen Facebook-Gruppe «Kindness Rocks Project». Dank des Internets hat sich das «Steinebemalen» schnell um den Globus verbreitet.

Eine Freude bereiten

Doch was fasziniert Menschen im digitalen Zeitalter daran, Steine zu bemalen und zu verstecken? Das Hobby habe viele Facetten, erklärt Evelyn Truttmann. «Man geht an die frische Luft und sucht sich einen Stein, dann kommt der kreative Teil an die Reihe. Einem fremden Menschen eine Freude zu bereiten, diese Idee gefällt vielen Leuten.»

So werden die Steine beschriftet.

Wer das Hobby auch einmal ausprobieren will, kann mit Acrylfarben einen Stein bemalen, mit Lack überstreichen und auf der Rückseite den Hinweis auf die Facebook-Gruppe «CH rocks – Original» versehen und verstecken. Dabei sei es wichtig, dass man hinschreibt, ob der Finder den Stein mitnehmen darf oder nicht. Denn es seien fälschlicherweise schon persönliche Steine auf Briefkästen oder bei Grabstätten mitgenommen worden. Wer einen findet, kann dann je nachdem den Stein behalten oder wieder verstecken und ein Foto auf der Facebook-Seite posten.

Berührende Geschichten

Mithilfe von fünf weiteren Administratorinnen versuchen Evelyn und Stefan Truttmann alle Beiträge zu kommentieren und den Leuten ihre Fragen zu beantworten. Dabei würden sie viele «härzige» und berührende Geschichten mitbekommen, erzählt Evelyn Truttmann. «Leute schreiben, wie sie plötzlich ein neues Talent an sich entdecken oder wie sie in schwierigen Zeiten Trost beim Bemalen von Steinen finden.»

Mit ihrem Mann zusammen habe sie bis jetzt 1000 Steine bemalt und selber einen Stein gefunden. «Ich habe mich riesig darüber gefreut und gemerkt: Egal wie einfach der Stein bemalt ist, die Überraschung ist immer gross.» Denn es brauche nicht viel, um jemandem eine Freude zu bereiten.

Steinbemalungen zur passenden Jahreszeit.