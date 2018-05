Steiner-Schule erringt Sieg in Rechtsstreit

Ende 2016 geriet das Bauprojekt der Rudolf-Steiner-Schule an der Plattenstrasse im Zürcher Kreis 7 ins Stocken. Nachbarn rekurrierten gegen die Baubewilligung. Das Problem: Auf dem Baugrundstück an der Plattenstrasse 50 war gemäss Bau- und Zonenordnung (BZO) der Stadt Zürich eine Wohnanteil von mindestens 90 Prozent vorgeschrieben. Das Gebäude hätte aber abgerissen werden sollen und wäre durch einen Schulhausneubau ersetzt worden. Die Rudolf-Steiner-Schulen hatten an der Plattenstrasse 50 und 52 Investitionen in der Höhe von 13,5 Millionen Franken vorgesehen. Das Baurekursgericht hob die Baubewilligung in der Folge auf.

Wohnanteil herabgesetzt

Inzwischen wurde die BZO revidiert und in diesem Zuge auch die Voraussetzungen für den Schulhausneubau geschaffen. Der Wohnanteil wurde von 90 Prozent auf 0 Prozent herabgesetzt. Gegen diese Änderung haben Nachbarn der Rudolf-Steiner-Schule erneut Rekurs eingelegt.

Gestern nun hat das Baurekursgericht seinen Entscheid in der Sache publiziert. Die Rekurrenten unterliegen auf der ganzen Linie. Anwohner hatten argumentiert, das öffentliche Interesse an einer Wohnnutzung überwiege gegenüber dem privaten Interesse der Schule. Sie meinten das Mittelschulgebäude müsse nicht im Quartier stehen. Es könne an einem beliebigen anderen Ort in der Deutschschweiz betrieben werden. Die angestrebte Nutzung gehöre nicht in ein Wohnquartier. Zudem weiche der Neubau vom prägenden Gebietscharakter ab und das Schutzobjekt an der Plattenstrasse 50 werde durch den Neubau beeinträchtigt.

Schule im Wohngebiet

Das Baurekursgericht folgte den Argumenten der Stadt Zürich und der Baudirektion des Kantons Zürich. Aus einer städtischen Gesamtsicht komme dem Erhalt der Wohnnutzung auf dem einzelnen Grundstück keine erhebliche Bedeutung zu. Es sei auch nicht automatisch davon auszugehen, dass an der Plattenstrasse günstiger Wohnraum entstehen würde. Der Steiner-Schule als Besitzerin der Liegenschaft wäre es freigestellt teure Wohnungen zu realisieren.

Das Gericht bestätigt die Stadt, wonach ein «erhebliches öffentliches Interesse am Fortbestand der anthroposophisch geführten Schule und an deren zeitgemässen Weiterentwicklung besteht». Sie ergänze das Bildungsangebot und entlaste die öffentlichen Schulen. Die Schule sei seit den 1920er-Jahren an der Plattenstrasse ansässig und es handle sich um eine etablierte Institution. «Es liegt nichts Ungewöhnliches darin, dass Schulanlagen inmitten von Wohngebieten liegen», hält das Gericht in seinem Entscheid fest. Ein hypothetischer Alternativstandort stehe nicht zur Diskussion.

Was die Festsetzung des Wohnanteils auf 0 Prozent angeht, verstosse diese nicht gegen raumplanerische Ziele oder Planungsgrundsätze. «Die Reduktion des Wohnanteils auf 0 Prozent ist eine zweckmässige wie auch verhältnismässige planerische Festsetzung», schreibt das Gericht im noch nicht rechtskräftigen Entscheid.

Die Steiner-Schule wird erneut ein Baugesuch einreichen. Ob der Neubau ins Quartier passe und ob das konkrete Bauvorhaben das Schutzobjekt beeinträchtige, ist laut Gericht dann im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens zu beurteilen. (Zürcher Regionalzeitungen)