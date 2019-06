Steinmaur tastet sich an die Fusion mit der Schule heran

Steinmaur strebt die Einheitsgemeinde an und will die Bürgerinnen und Bürger am 1. September abstimmen lassen. Den ersten Entwurf einer neuen Gemeindeordnung hatten die Steinmaurer Behörden im März vorgelegt und einer Vernehmlassung unterzogen. Läuft alles nach Plan, werden bereits am 1. Januar 2020 die Politische Gemeinde und die Primarschul- gemeinde zusammengelegt.

Ein neuer Versuch

Zuletzt hatten die Steinmaurer 2005 die Einheitsgemeinde nur knapp an der Urne abgelehnt. Die Steuergruppe «Einheitsgemeinde Steinmaur» mit Vertretern aus der Schulpflege und dem Gemeinderat hatte das neue Fusionsprojekt dementsprechend besonders sorgfältig in die Wege geleitet und alle betroffenen Parteien gleichberechtigt an den Verhandlungstisch gebeten. Auch bei der Auswertung der Vernehmlassung merkt man, dass die Behörden Kulanz walten lassen wollen. Die grösste Änderung an der Gemeindeordnung betrifft dabei die Raumentwicklung der Gemeinde.

Ursprünglich wollte der Gemeinderat eine Anzahl baulicher Geschäfte künftig der Urnenabstimmung unterstellen, weil die Wahlbeteiligung der Stimmberechtigten dort höher sei. «Bei der Bau- und Zonenordnung entschied die Steuergruppe, dass dieser in der Bevölkerung breiter abgestützt werden muss», erklärt Gemeindeschreiberin Edith Lee. Einwände aus der Bevölkerung hatten den Gemeinderat jedoch dazu bewogen, andere Bereiche bei der Gemeindeversammlung zu belassen.

«Wir sahen ein, dass diese Geschäfte in ihrer Komplexität zu hoch sind, um sie an der Urne zu verabschieden.»Edith Lee, Gemeindeschreiberin Steinmaur

Die Festsetzung und Änderung des kommunalen Richtplans, des Erschliessungsplans, von Sonderbauvorschriften sowie von Gestaltungsplänen sollen deshalb wie bisher der Gemeindeversammlung unterbreitet werden. «Wir sahen ein, dass diese Geschäfte in ihrer Komplexität zu hoch sind, um sie an der Urne zu verabschieden», sagt Lee. Die Gemeindeversammlung sei ein geeigneteres Instrument, um nach ausführlicher Beratung gemeinsame Beschlüsse zu fassen.

Finanztechnisch sieht die Gemeindeordnung dagegen nach wie vor drastische Verkürzungen der Entscheidungsprozesse vor. Der Gemeinderat soll so nicht budgetierte Ausgaben bis zu 120000 Franken und maximal 300000 Franken jährlich selbstständig bewilligen können. Diese beliefen sich zuvor auf 80000 beziehungsweise 120000 Franken.

Finanzielle Befugnisse

Auch will Steinmaur weiterhin darauf verzichten, die Rechnungsprüfungskommission (RPK) mit einer Geschäftsprüfungskommission zu ergänzen. Gegenwärtig wird die Rechnung der Gemeinde durch die bestehende RPK und eine unabhängige Prüfstelle geprüft. Bei der Grösse von Steinmaur sei eine zusätzliche Geschäftsprüfungskommission nicht angebracht.

Eine Erweiterung hätte laut Steuergruppe auch zur Folge, dass sich die Gemeindestruktur und der damit verbundene administrative Aufwand unnötig vergrössern würden. Weiterhin äusserte sie Zweifel darüber, ob diese Ämter besetzt werden könnten. Auch die RPK sprach sich in ihrer Stellungnahme vom 8. Mai gegen eine Erweiterung aus und nannte hohe Kosten, hohe fachliche Anforderungen und eine Verschärfung des Personalmangels im Milizbereich als Gründe.

Fehlendes Milizengagement

Fragen über mangelndes Personal waren schon im Vorfeld vermehrt aufgekommen. Die neue Gemeindeordnung sieht beispielsweise vor, dass die Schulpräsidentin zukünftig Mitglied des Gemeinderats werden soll. Dieser wächst damit von fünf auf sechs Mitglieder. Eine Anfrage, diesen weiter auf sieben zu erweitern, wurde nicht berücksichtigt.

Laut Aussage der Steuergruppe habe man den Personalaufwand für die entsprechenden Ämter intensiv geprüft. Die gegenwärtigen Pensen der entsprechenden Gemeinderatsmitglieder sowie das Ressort Bildung der Schulpräsidentin seien zumutbar. Zudem wurde im Rahmen der Fusion eine Liegenschaftskommission etabliert. Diese wird den Gemeinderat beratend unterstützen. (Zürcher Unterländer)