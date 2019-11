Sternwarten laden zum seltenen Himmelsereignis

Die Helligkeit der Sonne wird für uns nur um weit weniger als ein Promille abnehmen. Mensch und Tier im Zürcher Unterland werden also nichts davon merken. Das ist erst einmal überraschend. Der Planet Merkur hat einen Durchmesser von 4879 Kilometern. Er ist also etwas grösser als der Mond, dessen Durchmesser 3475 Kilometer beträgt. Doch warum der Mond, aber nicht Merkur die Sonne vollständig verdeckt, ist leicht zu verstehen: Viele Menschen verstecken hin und wieder ihren ganzen Körper von Kopf bis Fuss hinter ihrer rechten Hand.

Sie halten diese Hand einfach direkt vor eine Handykameralinse. So kann sogar eine Hand einen Elefanten oder einen Wolkenkratzer verstecken. Genau das macht der Mond bei einer Sonnenfinsternis. Doch Merkur ist viel weiter weg von der Erde als der Mond. Das ist genauso, als wenn man versucht, seinen Körper hinter der Hand zu verstecken, wenn die Kamera fünf Meter entfernt ist. Das gelingt nicht.

Genauso ist es mit dem Merkur. Er kann die Sonne nicht vollständig für menschliche Beobachter auf der Erde abdecken. Das erklärt auch, warum Astronomen erstmals im Jahr 1631 einen Merkurtransit beobachtet konnten. Zwar glaubte man bereits 807 einen Merkurtransit gesehen zu haben, doch war das wohl nur ein riesiger, von der Erde sichtbarer Sonnenfleck, ein damals noch unbekanntes Phänomen.

Nächstes Mal im Jahr 2032

Merkurtransits sind seltene Himmelsereignisse. Der letzte Merkurtransit war im Jahr 2016, also vor drei Jahren. Der nächste folgt erst im Jahr 2032. Bei einem Merkurtransit müssen Erde, Merkur und Sonne auf einer Linie sein. Dafür muss einerseits Merkur gerade die Erde auf ihrem Weg um die Sonne überholen. Ein solches Ereignis tritt alle 108 bis 130 Tage ein. Als zweite Bedingung muss diese Überholung auf einem von genau zwei Punkten auf der Umlaufbahn um die Sonne erfolgen. Die Bahn von Merkur um die Sonne ist um 7 Grad gegenüber der Bahn der Erde um die Sonne geneigt. Überholt Merkur die Erde dort, wo sich die Bahnebenen schneiden, kommt es zu einem Merkurtransit.

Mit den von Kepler 1627 veröffentlichen Rudolfinischen Tafeln war erstmals eine genaue Vorhersage möglich, wann sich welcher Planet wo befindet. Diese Tafeln waren die Grundlage für eine Veröffentlichung aus dem Jahr 1630, die einen Merkurtransit für den 7. November 1631 vorhersagte.

Beide Sternwarten geöffnet

Davon, wie klein Merkur ist, kann man sich übrigens am kommenden Montag selbst in einer Sternwarte überzeugen. Im Teleskop schiebt sich dann ein kleines, schwarzes Scheibchen, Merkur, um 13:35 Uhr vor die Sonnenscheibe. Die folgenden Stunden wandert er auf gerader Linie über die Sonnenscheibe und verlässt sie kurz nach 19 Uhr. In der Schweiz kann man etwas mehr als die erste Hälfte des Transits sehen, denn kurz vor 17 Uhr geht die Sonne unter, und das Himmelsschauspiel endet für uns.

Anlässlich des Merkurtransits sind die beiden öffentlichen Sternwarten im Zürcher Unterland am Montagnachmittag, 11.November, geöffnet. Die Sternwarte Bülach begrüsst Besucher von 13 bis 17 Uhr. Es gibt einen öffentlichen Parkplatz auf der «Eschenmoser» Passhöhe an der Hauptstrasse Bülach–Embrach. Direkt an der Sternwarte darf nicht geparkt werden.

Die Sternwarte Rümlang heisst Gäste von 13.30 und bis 17 Uhr zur Beobachtung des Merkurtransits willkommen. Ergänzend gibt es Kurzvorträge zu astronomischen Themen. Parkmöglichkeiten gibt es beim Dorfausgang Rümlang Richtung Watt/Regensdorf, von dort führt ein ausgeschilderter Weg in fünf Minuten zu Fuss zur Sternwarte. Bei unklarer Wetterlage erfahren Besucher ab 12.30 Uhr unter der Telefon 0448170683, ob sie geöffnet ist. (red)

Warnung: nicht mit einem eigenen Teleskop oder Fernglas in die Sonne schauen, auch nicht zusammen mit einer Sonnenfinsternisbrille. Es drohen Augenschäden bis hin zur Erblindung.

Beim Transit von 1631 zeigte sich der Merkur viel kleiner als von den Astronomen damals erwartet.Foto: PD (red)