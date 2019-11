Stimmvolk bewilligt weitere Schulraumplanung

Dass die Sekundarschule Unteres Furttal langfristig mehr Raum braucht, ist unbestritten. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Mitte der 80er-Jahre, als der Schulraum letztmals erweitert wurde, besuchten 130 Schülerinnen und Schüler die Sekundarschule in Otelfingen. Mittlerweile sind es über 200 und für das Schuljahr 2024/25 ist gar eine Zahl von 260 Jugendlichen prognostiziert. Doch trotz dieser klaren Ausgangslage ging der Entscheid zum Planungskredit für die Erweiterung des Schulraums am Donnerstagabend alles andere als einfach über die Bühne – und doch fiel er am Schluss einstimmig.

Verwirrung bei den Kosten

Wie der für die Infrastruktur zuständige Schulpfleger Reto Gross den 57 anwesenden Stimmberechtigten (1,28 Prozent) der Kreisgemeinden Otelfingen, Boppelsen, Hüttikon und Dänikon erklärte, plant die Behörde einen Ersatzneubau am Standort der alten Turnhalle sowie innere Umbauten im bestehenden Trakt und im Bibliotheksgebäude. Um die Planung vorantreiben zu können, beantragte die Behörde einen Planungskredit über 285000 Franken.

Gemäss Gross wurden im Vorfeld verschiedene Varianten geprüft, vom Abriss des bestehenden Klassentrakts bis zur sanften Umnutzung der Turnhalle. «Entschieden haben wir uns für die zweitgünstigste Variante», führte er aus. Wie es im Beleuchtenden Bericht zur Gemeindeversammlung heisst, geht man von einer Grobkostenschätzung von 5 Millionen Franken aus. Diese Formulierung sorgte im Saal aber für Fragen: «Sind die 5 Millionen nur für die Erweiterung oder auch für die inneren Umbauten vorgesehen?», wollte ein Votant wissen. Tatsächlich geht die Schätzung von knapp 5 Millionen Franken für die Erweiterung und knapp 2 Millionen für die inneren Umbauten aus.

Steuererhöhung möglich

Dass diese Kostenschätzung in den Unterlagen nicht klar ausgeführt worden ist, missfiel auch Giancarlo Maraffio, Präsident der Rechnungsprüfungskommission: «Es wäre ehrlicher gewesen, wenn transparent von einem Kostendach von 7 Millionen Franken geschrieben worden wäre. Denn wir müssen uns bewusst sein; bei 7 statt 5 Millionen kommen wir kaum um eine Steuererhöhung rum», sagte er. Reto Gross betonte, dass die Kosten oder auch die Projektdetails nicht Gegenstand der jetzigen Diskussion sein sollten: «Es geht heute um einen Planungskredit, konkrete Kosten können wir noch nicht nennen», sagte er.

Wie zahlreiche Wortmeldungen zeigten, hätten die Anwesenden aber gerne mehr Details gekannt – vor allem was die Kosten und die verschiedenen Varianten anbelangt. So auch der Otelfinger Gemeinderat Urs Scheidegger: «Ich konnte mir im Vorfeld nicht wirklich ein Bild vom Vorhaben machen. Details suchte ich in den Unterlagen vergeblich», sagte er. Ein anderer Votant bezeichnete die Unterlagen gar als ungenügend.

Nach längeren Diskussionen stellten sich aber auch mehrere Votanten hinter die Behörde: «Wir sollten der Schulpflege heute unser Vertrauen schenken, damit sie unsere Fragen zu einem späteren Zeitpunkt beantworten können», sagte einer. Dass sich die Anwesenden keineswegs gegen die Schulraumerweiterung stellten, zeigte die Abstimmung: Keine einzige Hand erhob sich gegen den Planungskredit.

Jeder erhält ein Notebook

Die weiteren Themen sorgten für weniger bis gar keine Fragen. Einstimmig genehmigt wurden die wiederkehrenden Kosten von 75000 Franken für die Versorgung aller Schüler mit Notebooks. Auch die Bauabrechnungen für die Doppelsporthalle sowie für den Umbau der Heizungsanlage fanden uneingeschränkt Zuspruch. Ebenso das Budget 2020: Es schliesst bei einem Aufwand von 6,34 Millionen mit einem Minus von rund 246000 Franken. Der Steuerfuss der Sekundarschule Unteres Furttal bleibt bei 22 Prozent (ohne Politische Gemeinde).