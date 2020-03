Stimmvolk entscheidet über Nennung der Nationalität

Eigentlich hatte der Kantonsrat im Januar einen Kompromiss – sprich einen Gegenvorschlag zur SVP-Initiative – gefunden: Die Zürcher Polizeikorps müssen in ihren Medienmitteilungen die Nationalität von Tätern und Verdächtigen nennen, bei Schweizern aber nicht wie von der SVP gefordert auf einen allfälligen Migrationshintergrund hinweisen. Zustande gekommen war dieser Entscheid mit Hilfe der Linken. Eingelenkt hatte diese allerdings nicht aus Überzeugung, sondern weil sie die strengere Regelung verhindern wollte.

Schon während der Beratung zeichnete sich aber ab, dass der Kompromiss nicht lange halten würde. Die SVP hatte zwar einst in Aussicht gestellt, auf die Nennung des Migrationshintergrundes zu verzichten und die Initiative zurückzuziehen, wenn der Gegenvorschlag durchkommt. Doch davon mochten die SVP-Fraktion und das Initiativkomitee plötzlich nichts mehr wissen. Sie wollten mit der Initiative ein Pfand in der Hand haben für den Fall, dass jemand das Referendum gegen den Gegenvorschlag ergreifen würde. Tatsächlich kündigten die Jungen Grünen kurze Zeit später an, dies tun zu wollen.

Es kommt zum Showdown

Vor dieser Ausgangslage fand am Montagmorgen im Kantonsrat die Schlussabstimmung über den Gegenvorschlag statt. Das Parlament nahm diesen zwar mit 112 zu 37 Stimmen deutlich an. Da die Jungen Grünen aber das Referendum dagegen ergreifen und die SVP deswegen an ihrer Initiative festhält, kommt es zur Volksabstimmung über beide Vorlagen.

Entsprechend geladen war die Stimmung im Rat. Linke und Rechte rügten sich gegenseitig für ihr Verhalten. Am Schluss entschied der Kantonsrat mit 121 zu 44 Stimmen, den Stimmberechtigten den Gegenvorschlag zur Annahme und die Initiative zur Ablehnung zu empfehlen.

Auslöser für die Diskussion war ein Entscheid des Zürcher Polizeivorstehers Richard Wolff (AL): Die Stadtpolizei Zürich nennt seit 2017 in ihren Medienmitteilungen die Nationalität von Tätern und Verdächtigen nicht mehr, sondern gibt diese nur noch auf Anfrage der Journalisten bekannt. Die Nennung der Nationalität sei diskriminierend und vermittle ein falsches Bild, weil Kriminalität nicht mit der Herkunft, sondern anderen Faktoren wie Armut und Bildung zusammenhänge, lautete die Begründung für den Schritt.

Die Zürcher Stadtpolizei ist das einzige Polizeikorps im Kanton, das seine Praxis geändert hat. So nennen die Kantonspolizei und die Stadtpolizei Winterthur die Nationalität von Tätern und Verdächtigen weiterhin.