Stimmvolk entscheidet wohl über Nennung der Nationalität

Eigentlich hatte der Kantonsrat im Januar einen Kompromiss – sprich einen Gegenvorschlag zur SVP-Initiative – gefunden: Die Zürcher Polizeikorps sollen in ihren Medienmitteilungen die Nationalität von Tätern und Verdächtigen nennen, bei Schweizern aber nicht wie von der SVP gefordert auf einen allfälligen Migrationshintergrund hinweisen. Zustande gekommen war dieser Entscheid mit Hilfe der Linken. Eingelenkt hatte diese allerdings nicht aus Überzeugung, sondern weil sie die strengere Regelung verhindern wollte.

Schon während der Beratung zeichnete sich aber ab, dass der Kompromiss nicht lange halten würde. Die SVP hatte zwar einst in Aussicht gestellt, auf die Nennung des Migrationshintergrundes zu verzichten und die Initiative zurückzuziehen, wenn der Gegenvorschlag durchkommt. Doch davon mochten die SVP-Fraktion und das Initiativkomitee plötzlich nichts mehr wissen. Sie wollten mit der Initiative ein Pfand in der Hand haben für den Fall, dass jemand das Referendum gegen den Gegenvorschlag ergreifen würde. Tatsächlich kündigten die Jungen Grünen kurze Zeit später an, dies tun zu wollen.

Es kommt zum Showdown

Vor dieser Ausgangslage fand am Montagmorgen im Kantonsrat die Schlussabstimmung über den Gegenvorschlag statt. Das Parlament nahm diesen mit 112 zu 37 Stimmen deutlich an. Da die Jungen Grünen zusammen mit der Juso, der AL, den Stadtzürcher Grünen und der Vereinigung Second@s Plus das Referendum ergreifen, kommt es nun aber voraussichtlich zur Volksabstimmung über beide Vorlagen. Dass die links-grünen Parteien die notwendigen 3000 Unterschriften zustande bringen, ist wahrscheinlich.

Martin Hübscher (SVP, Wiesendangen) sagte an die Adresse der Linken: «Wir freuen uns, auf den Abstimmungskampf, wenn Sie den wollen.» Und René Isler (SVP, Winterthur) doppelte nach: «Ich bin froh, wenn Sie das Referendum ergreifen, denn dann bekommen wir eine Plattform. Diese Schlacht verlieren Sie!»

Gegenseitige Schuldzuweisung

Josef Widler (CVP, Zürich) redete den Linken und den Rechten ins Gewissen. «Sie werden die gehässige Diskussion über Fremdenhass wieder in Gang bringen. Dafür sind Sie verantwortlich, weil Sie einen guten Kompromiss vor das Volk bringen», kritisierte er. Ähnlich äusserte sich Markus Schaaf (EVP, Zell). «Die Verantwortung tragen jene Leute, die diesen Kompromiss angreifen und ihn nicht akzeptieren können», sagte er.

«Nicht jene, die diese Vorlage zur Abstimmung bringen, tragen Schuld», konterte daraufhin Hannah Pfalzgraf (SP, Mettmenstetten). «Schuld tragen jene, die den Abstimmungskampf hässlich machen – die SVP.» Sie warf der Partei Fremdenhass vor. Laura Huonker (AL, Zürich) reagierte gar mit einem Nazi-Vorwurf an die Partei und sagte, sie kopiere den Propagandastil.

Dies brachte das Fass bei mehreren SVP-Rednern zum Überlaufen. Den Nazi-Vorwurf wiesen sie dezidiert zurück. SVP-Präsident Benjamin Fischer (Volketswil) sagte zudem: «Es geht nicht um Vorurteile, sondern um Transparenz, damit man sich ein Urteil bilden kann.»

Sein Parteikollege Hans-Peter Amrein (Küsnacht) sagte weiter, der Schweizer Autofahrer, der kürzlich bei den Sexboxen in Zürich-Altstetten eine Polizistin anfuhr, habe einen Migrationshintergrund. Dies hätte er gerne aus der Polizeimeldung erfahren.

Andrea Gisler (GLP, Gossau) findet hingegen genau solche Informationen unnötig. Sie sagte aber auch: «Die SVP-Initiative hat an der Urne eine Chance. Dies gilt es zu verhindern.» Aus diesem Grund sprach sie sich für den Gegenvorschlag aus, den sie als moderat erachtet. «Tatsachen zu benennen, ist nicht extrem», sagte sie. Die Schlüsse, die daraus gezogen werden, sind es allenfalls.» Die Nationalität von Tätern zu verschleiern, bringe jedoch nichts. «Das nährt den Fremdenhass.»

Am Schluss entschied der Kantonsrat mit 121 zu 44 Stimmen, den Stimmberechtigten den Gegenvorschlag zur Annahme und die Initiative zur Ablehnung zu empfehlen.

Stadt Zürich preschte vor

Dass das Thema überhaupt auf der politischen Agenda gelandet ist, liegt an einem Entscheid der Stadt Zürich im Jahr 2017. Der Zürcher Polizeivorsteher Richard Wolff (AL) kündigte damals an, dass die Stadtpolizei in ihren Medienmitteilungen die Nationalität von Tätern und Verdächtigen nicht mehr von sich aus nennen, sondern nur noch auf Anfrage der Journalisten bekannt geben würde. Die Nennung der Nationalität sei diskriminierend und vermittle ein falsches Bild, weil Kriminalität nicht mit der Herkunft, sondern anderen Faktoren wie Armut und Bildung zusammenhänge, lautete die Begründung für den Schritt.

Die Zürcher Stadtpolizei ist das einzige Polizeikorps im Kanton, das seine Praxis geändert hat. So nennen die Kantonspolizei und die Stadtpolizei Winterthur die Nationalität von Tätern und Verdächtigen weiterhin.