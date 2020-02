«Stopp Gewalt an Frauen»-Ballon stellt Weltrekord auf

Zwei Spielfiguren und ein Murmeltier aus Plüsch fliegen gerade in einem Ballon über die Schweiz. «Gegen Rassismus», «Für Gleichberechtigung» und «Stopp Gewalt an Frauen» steht auf den Zetteln geschrieben, welche sie mit sich tragen. Die Reise der Spielfiguren ist aber nicht nur aus Spass, sondern für einen guten Zweck: Remo Schmid und Steve Schild schickten den Ballon am vergangenen Freitag von Zürich in die Stratosphäre. Ihr Ziel war, mit einer Höhe von 36 Kilometern einen Weltrekord aufzustellen und damit ein Zeichen zu setzen.

Der Rekord wurde nun vom Deutschen Rekordinstitut offiziell bestätigt und beurkundigt. «Es freut mich sehr, dass unsere Rekordler die mit ihren Weltrekorden erzielte Aufmerksamkeit auch nutzen, um Ihnen wichtige gesellschaftliche Angelegenheiten zu thematisieren. In diesem Fall setzen die Rekordjäger ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und gegen Rassismus. Themen, die auch bei uns in Deutschland hochaktuell sind. Herzlichen Glückwünsch aus Hamburg in die Schweiz», so Olaf Kuchenbecker, oberster Rekordrichter beim Rekord-Institut für Deutschland.

30 Kilometer in die Luft

Auf die Idee kamen Schmid und Schild bei ihrem Treffen als Kandidaten des Swiss Men’s Award: Schmid erhielt 2017 den Prix Courage. Schild, der in der Vergangenheit bereits mehrere Weltrekorde aufgestellt hat, ist einer von 100 Auserwählten der Stiftung Mars One: Als einziger Schweizer wird er einst auf den Mars reisen und den Planeten besiedeln. Als Kombination der Themen Zivilcourage und Raumfahrt entstand das Projekt «Stratosphere Gin».

Der mit Helium gefüllte Wetterballon, den die zwei Männer für 1500 Franken bestellt haben, ist neben den Botschaften und den Figuren auch mit einem GPS-Sender und einem Datenlogger bestückt. So können sie die Flugbahn des Ballons verfolgen und ihn bei der Landung wieder aufsammeln und entsorgen. Der Ballon wird voraussichtlich irgendwo in der Ostschweiz landen.

Vor dem Start zeigten sich Schild und Schmid zuversichtlich, dass die Botschaft ankommen wird. Zumindest Aufmerksamkeit haben die zwei auf jeden Fall erreicht: Der Start am Sechseläutenplatz erregte so viel Aufsehen, dass sogar die Polizei erschien. Der Startplatz musste darauf auf das Dach des Opernhauses verlegt werden.