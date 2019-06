Strafanzeige in Neerach lässt alten Streit im Furttal entflammen

Lange brodelt es in der Aula der Schule Rotflue. Während die Verantwortlichen der Primarschulpflege von Dänikon-Hüttikon minutiös die Zahlen der Jahresrechnung erklärt, macht sich unter den restlichen Anwesenden Ungeduld breit. Als Schulpräsident Stefan Schumacher (parteilos) seine Erläuterungen beendet, fasst schliesslich Christian Lucek (SVP), Gemeinderat von Dänikon, das Wort. «Ich muss heute der Spielverderber sein», beginnt er.

Das Thema hatte sich bereits zuvor hohe Wellen geworfen: Am Dienstag liess die Neeracher Primarschulpflege verlauten, eine Strafanzeige gegen verschiedene Verantwortungsträger der Schulbehörde eingereicht zu haben. Das Volksschulamt (VSA) hatte zahlreiche Missstände an der Primarschule aufgedeckt.

Laut Lucek stellte man auch an der Schule Dänikon-Hüttikon personelle Übereinstimmungen fest. Die Vorwürfe wiegen schwer: Man habe bei den Rechnungen gepfuscht, Arbeitsverträge nicht genügend dokumentiert und nicht transparent bei der Vergabe von Beratungsmandaten gehandelt. «Kann die Schulpflege ausschliessen, dass in Dänikon-Hüttikon nicht das Gleiche wie in Neerach passiert ist?», will er wissen.

Schwere Vorwürfe

Die Frage bringt die Schulpflege in Bedrängnis. Nicht zuletzt, weil sie einen anderen Kurs fahren wollte als ihre Vorgänger und eine transparente Kommunikation mit der Bevölkerung anstrebt. Zu der Strafanzeige nimmt sie keine Stellung. «Wir werden das Verfahren aber genau beobachten», bestätigt Schumacher in einem Schreiben. Dass die Jahresrechnung gründlich geprüft wird, reicht aber nicht allen Anwesenden. Es entbrennt eine hitzige Diskussion zwischen zwei Lagern.

Ein Antrag Luceks, das VSA auch in Dänikon einzuschalten, wird wegen fehlender Sachbezogenheit abgewiesen. Es wird gebeten, den Ball flach zu halten, andere wollen dagegen Klarheit schaffen. Der Däniker Gemeindepräsident José Torche und andere Anwesende fordern ebenfalls eine Prüfung – auch zum Selbstschutz der Primarschulpflege. «Nur so können die entstandenen Unsicherheiten hinsichtlich einer ordentlichen Geschäftsführung beseitigt werden», sagt Torche.

«Ich wollte damit der Schulpflege die Gelegenheit geben, freiwillig eine solche Prüfung beim Volksschulamt zu beantragen.»Christian Lucek, Gemeinderat Dänikon

Lucek beantragt darauf die Rückweisung der Jahresrechnung. Es ist eine symbolische Aktion, führt Torche aus: «Hier geht es um das Vertrauen gegenüber der Schulpflege und wie sie die Rechnung präsentiert hat.»

Nach langen Diskussionen, zeigt sich, wo der Hund begraben liegt: Es geht um das bestehende Arbeitsverhältnis mit dem Schulleiter. Dieser war zuvor auch in Neerach tätig. Die Meinungen der Anwesenden gehen auseinander, er selbst will sich zu den Vorwürfen jedoch nicht äussern.

Volksschulamt soll prüfen

Der Antrag zur Rückweisung der Rechnung wird mit 12 Ja- zu 15 Nein-Stimmen abgewiesen. Die Jahresrechnung wird genehmigt und die Schulpflege lässt den Abend mit den Worten «Die Situation wird zu Denken geben» ausklingen.

«Es ist schade, dass man nicht den Mut gehabt hat, einen Neuanfang zu wagen.»Markus Imhof, Gemeindepräsident Hüttikon

Gedanken macht man sich auch in den betreffenden Gemeinden. Lucek hat damit gerechnet, dass sein Antrag abgewiesen wird: «Ich wollte damit der Schulpflege die Gelegenheit geben, freiwillig eine solche Prüfung beim Volksschulamt zu beantragen.» Für Torche wäre bei einer solchen Ausgangslage folgendes Vorgehen angebracht: «Üblicherweise wird ein Angestellter, der wegen Vergehen bei seinem früheren Arbeitgeber in der gleichen Funktion in Verdacht gekommen ist, vorübergehend freigestellt und eine Untersuchung eingeleitet.»

Noch schärfere Kritik lässt sich aus Hüttikon vernehmen: «Als die neue Schulpflege gewählt wurde, habe ich unmissverständlich gesagt, dass ein Schlussstrich gezogen werden muss», sagt Gemeindepräsident Markus Imhof (SVP). Administrative und personelle Misstände in den letzten acht Jahren hatten die Beziehung der früheren Schulpflege zu den Gemeindebehörden strapaziert. «Es ist schade, dass man nicht den Mut gehabt hat, einen Neuanfang zu wagen.» (Zürcher Unterländer)