Strassenfest bietet Infos für Neuzuzüger

Im Rahmen des diesjährigen Strassenfestes vom Samstag, 16. September, auf der Dorfstrasse in Niederhasli zeigt die Gemeinde eine Spezialausstellung. Präsentiert wird das Thema «Haslisee». Dabei gibt es viel Spannendes über das Moor zu erfahren, wie es früher einmal war und was sich in der Zwischenzeit verändert hat. Fachleute führen um 13 Uhr eine Führung zum Naturschutgebiet Haslisee durch und informieren über die Besonderheiten der Gegend.

Vereine stellen sich der Öffentlichkeit vor

Die zahlreichen Vereine nutzen die Gelegenheit, ihr umfangreiches Angebot bekannt zu machen. Besonders angesprochen sind die Neuzuzüger, die am Strassenfest einen repräsentativen Querschnitt durch die vielfältigen Möglichkeiten ihrer neuen Wohngemeinde finden. Der Anlass ist auch eine gute Gelegenheit, Leute aus dem Dorf kennenzulernen und neue Kontakte zu knüpfen.

Damit auch Familien das Strassenfest ohne Einschränkung geniessen können, wird die Dorfstrasse für den Verkehr gesperrt. Auch die Vereine haben mit speziellen Programmen an die Kinder gedacht. Zudem sorgen eine Hüpfburg, ein abgetrennter Spielbereich und ein Karussell für die Unterhaltung der jüngsten Festbesucher.

Ein Höhepunkt ist der musikalische Beitrag der Young Band der Musikgesellschaft Niederhasli um 15.30 Uhr. Das Konzert findet auf dem Dorfplatz statt. Anschliessend können sich die Festbesucherinnen und -besucher am Gummienten-Rennen beim Dorfbrunnen amüsieren.

Marktstände mit saisonalen Produkten

Nach dem Erfolg der letzten Jahre hat sich die IG Niederhasler Saisonmarkt entschieden, auch diesmal mit einem Herbstmarkt am Stassenfest präsent zu sein. Die Stände werden auf der Dorfstrasse und auf dem Dorfplatz aufgestellt. Zu kaufen gibt es saisonale Produkte von Anbietern aus der Region. Neben den Waren, die dann zu Hause verarbeitet werden, kann man sich aber auch vor Ort mit zubereiteten Speisen verpflegen. (red)