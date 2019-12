Strassenputzen an Heiligabend – wegen gratis Biogemüse

Welch vorweihnachtliche Freude hatte vergangene Woche noch geherrscht, als der Oberglatter Bauer Dani Maag um die 30 Tonnen Biorüebli und Randen zum selber Ernten verschenkte (der «ZU» berichtete).

Leider hatte die Sache ein unschönes Nachspiel: Weil so viele Leute per Auto anreisten, hat sich der Schlamm über die Strassen verteilt. Die Gemeinde bot deshalb am Dienstag die Firma MBS TKB AG auf, um die Strassen zu reinigen – der Betrieb, der seinen Sitz in Neerach hat, ist auch unter dem Jahr in der ganzen Region unterwegs. So gut Dani Maag die Aktion gemeint hatte, so teuer kommt sie ihn wohl zu stehen – die Reinigungsarbeiten muss er übernehmen. «Ich suche deshalb noch Sponsoren», sagte er.