Strassenumbau dient der Temporeduktion

Zwar ist weiterhin Tempo 50 auf der nördlichen Bahnhofstrasse im Abschnitt Furttalstrasse bis Badener-/Zürcherstrasse vorgesehen, Ziel jedoch ist, dass die Autofahrer ihre Geschwindigkeit automatisch drosseln. «Optimal wäre eine Geschwindigkeit zwischen 30 und 40 km/h», sagt Volker Schneppendahl, Abteilungsleiter Bau und Werke der Gemeinde Buchs. Verschiedene Massnahmen sollen diese Temporeduktion begünstigen. Dies geht aus den Unterlagen hervor, die noch bis Mitte September auf der Gemeindeverwaltung aufliegen.Das übergeordnete Ziel des von der Metron Verkehrsplanung AG erarbeiteten Projekts ist – neben der Erneuerung der Fahrbahn und der Werkleitungen – die verkehrsberuhigende Wirkung. Vorgesehen ist eine Verengung der Fahrbahn auf 5,25 Meter, beim soge­nannten Schlatterhaus sogar auf 4 Meter. Dadurch – so sagt Schneppendahl – könnten dieses Nadelöhr entschärft und die Fussgängersicherheit deutlich erhöht werden. Erreicht wird diese Verengung durch die Neugestaltung und Verbreiterung des Trottoirs auf der östlichen Strassenseite.

Ein neues Erscheinungsbild ist auch für die Bushaltestelle Post, die nur in Richtung Bahnhof betrieben wird, vorgesehen. Sie erhält einen wettergeschützten Wartebereich mit Sitzbank und wird behindertengerecht ausgestaltet. Laut Schneppendahl dient der Bereich rund um die Haltestelle gleichzeitig als «Eingangstor», das den Übergang von der Furttalstrasse auf die innerört­lichen Dorfstrassen kennzeichnet. «Die Autofahrer sollen auch optisch merken, dass sie jetzt in einen anderen Strassenbereich einfahren.» Um diese Wirkung zu erzielen, ist eine Strasseninsel mit einer Platane vorgesehen. Diese Insel verhindert, dass der stehende Bus überholt wird, dient der einfacheren Überquerung der Strasse und zwingt die Autolenker, den Fuss vom Gas zu nehmen.

Zur besseren Verkehrsführung soll auch das neue Rechtsvor­tritt-Regime an den drei Knoten Gemeinde­haus, Unterdorf- und Meierwiesenstrasse beitragen. Aufgehoben wird die Trottoirüberfahrt – also die Weiterführung des Trottoirs über die einmündende Zürcherstrasse. Diese habe sich nicht bewährt, heisst es in den Plänen. Neu wird dafür die Oberdorfstrasse mit einer solchen Trottoirüberfahrt versehen, damit die Fussgänger in diesem Bereich sicher geführt werden.

Rabatten kommen weg

Eine Auffrischung erhält der Platz vor dem Gemeindehaus. Dieser soll «aufgewertet werden und somit besser in Erscheinung treten». Die heute eher abschirmenden Rabatten auf der nordöst­lichen Seite werden durch einen Platz ersetzt. Auch hier soll ein grosser Baum – vorgesehen ist eine Linde – gepflanzt werden.

Nicht zuletzt dient die Neu­gestaltung der Strasse auch der Reduktion des Schleichverkehrs über die Landstrasse «Hand» zwischen Buchs und Dielsdorf und damit der Verlagerung des Durchgangsverkehrs auf die Kantonsstrassen. «Die neue Bahnhofstrasse ist ein Baustein in diesem Projekt, eine Massnahme unter mehreren», sagt Schneppendahl.

Innerhalb der Auflagefrist kann die Bevölkerung Einwendungen gegen das Projekt einreichen. Schneppendahl ist gespannt auf das Echo aus der Bevölkerung, speziell, was den Knoten beim Gemeinde­haus anbelangt. «Hierzu haben wir schon kritische Voten­ gehört. Wahrscheinlich müssen wir die Situation mit dem Rechtsvortritt der Zürcherstrasse und der Fussgängerführung noch einmal überdenken.»

Das Projekt kommt voraussichtlich samt Kredit im Frühling an die Gemeindeversammlung. Von «ganz grob geschätzt rund 1 Million Franken» geht Schneppendahl dabei aus. Vorgesehen ist eine sechs- bis achtwöchige Bauzeit, wovon ein Teil möglicher­weise auf die Sommerferien fallen könnte. Buchs könnte also schon in einem Jahr über eine neu gestaltete nördliche Bahnhofstrasse verfügen. (Zürcher Unterländer)