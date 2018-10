Streiche sind rasch Straftaten

Unter dem Motto «Süsses oder Saures» werden am Mittwochabend wieder zahlreiche verkleidete Kinder in der Region von Haus zu Haus ziehen auf der Suche nach Süssigkeiten. Manche nutzen die Gelegenheit aber auch, um Streiche zu spielen. Dies führt dazu, dass die Kantonspolizei Zürich in der Nacht vor Allerheiligen allerhand zu tun hat: «Wir werden mit zusätzlichen Patrouillen unterwegs sein und allfällige Widerhandlungen zur Anzeige bringen», teilt eine Mediensprecherin mit. Dies habe auch präventiven Charakter.

Eine weitere Präventivmassnahme ist das Fact Sheet, das in Schulen verteilt wird. Darauf warnt die Kapo: «Das Bewerfen von Hauswänden mit Eiern beispielsweise ist eine Sachbeschädigung und kann strafrechtlich geahndet werden.» Weiter wird im Schreiben geraten, Kinder und Jugendliche auf den Unterschied zwischen Streich und Straftat aufmerksam zu machen.

Gemäss eigenen Angaben rückte die Kantonspolizei 2017 in dieser Nacht rund 60-mal wegen Vorfällen aus, die eindeutig mit Halloween in Verbindung standen. Die Städte Zürich unter Winterthur sind nicht in dieser Zahl inbegriffen.

Nachfrage steigt weiter

Während die Polizei am 31. Oktober viel zu tun hat, ist der Detailhandel vor allem in den Wochen zuvor mit dem Thema beschäftigt: «In dieser Zeit stellen wir eine erhöhte Nachfrage nach Süssigkeiten wie zum Beispiel Fruchtgummis fest», heisst es von Coop. Das Interesse an Halloween sei in den vergangenen Jahren gewachsen, was sich im Kaufverhalten zeige – nicht nur bezüglich Süssigkeiten: «Mit der Zunahme von Halloween-Partys hat auch die Nachfrage nach Artikeln wie Masken, Kostümen oder Schminke zugenommen.» Entsprechend sei die Auswahl dieser Produkte grösser ge­worden.

In der Migros sieht die Lage gleich aus. «Gefragt sind besonders verpackte Einzelartikel, da sich diese gut verteilten lassen», kommuniziert die Medienstelle. Nebst Schleckwaren, Kostümen und Dekoration ist auch das Interesse an einem weiteren Halloween-Hauptakteur, dem Kürbis, gestiegen. Migros verkauft zum Schnitzen geeignete Kürbisse gleich mit einer Anleitung für die Bastelarbeit.

Bei Coop erfreut sich das Gemüse ganz unabhängig vom gruseligen Feiertag immer grösserer Beliebtheit. Ein Lieferant des Grossverteilers baut die Kürbisse zu Tausenden in Rafz an.

(Zürcher Unterländer)