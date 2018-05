Strom und Wärme von der Kuh

So entsteht Energie aus Mist

Die organischen Abfälle werden zuerst in einem Container gut vermengt und danach zerkleinert. Weiter werden die festen Bestandteile mit Gülle – mehrheitlich Tierurin – gemischt, um die optimale Konsistenz zu erreichen. Danach gelangt die breiartige Masse in ein Silo mit Bakterien, die eine Art Vorverdauung vornehmen. In einem zweiten Behälter, dem sogenannten Fermenter, wird sie während rund 20 Tagen unter Luftausschluss weiter vergärt.



Um sich optimal zu vermehren, brauchen die Bakterien eine Temperatur von etwa 40 Grad Celsius, weshalb die Silos isoliert sind und beheizt werden. Das entstehende Methan, ein äusserst schädliches Treibausgas, wird dabei gesammelt und in einem Ballon gelagert. Daraus stellt ein Blockheizkraftwerk Strom her und produziert gleichzeitig Abwärme. Landwirtschaftliche Biogasanlagen können in der Regel keine organischen Siedlungsabfälle entgegennehmen, weil sie nicht über eine Sortierstufe verfügen, die nicht vergärbares Material entfernt.



Das Grüngut aus privaten Küchen und Gärten oder Restaurants wird deshalb in der Regel in industrielle Anlagen geliefert. Im Unterland stehen die beiden Kompogas-Anlagen in Bachenbülach und Otelfingen zur Verfügung. Sie produzieren Kompogas, das als Treibstoff oder zum Heizen verwendet wird. Flüssigdünger entsteht dabei ebenfalls.